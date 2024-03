Christophe Dugarry commentera l’Euro 2024

Voilà de quoi faire encore grincer Didier Deschamps.

Christophe Dugarry était de retour l’an dernier sur RMC après un peu plus de deux ans de pause. Ce vendredi, il a confirmé dans un entretien pour L’Équipe qu’il reviendra cet été pour commenter les matchs de l’Euro 2024 en Allemagne (14 juin-14 juillet). L’ancien Bordelais va rejoindre l’équipe de consultants de la chaîne M6, un rôle de commentateur qu’il avait abandonné en 2016. « J’accompagnerai Xavier Domergue sur les 13 matchs diffusés par la chaîne, dont la finale », confie Duga.

Mais celui qui est retourné vivre sur ses terres, près de Bordeaux, veut prendre son temps et revenir à son rythme. « Pour l’instant, je n’ai signé que pour un mois cet été. 2026 et 2030, c’est loin pour moi. Je serai peut-être en Amérique du Sud en train de préparer des mojitos ou je vivrai dans une bergerie dans les Landes », ironise-t-il. Il fait donc pour l’instant son retour seulement sur cette grande compétition, car même si l’ancien champion du monde 1998 a déjà commenté la Ligue 1, il l’affirme, pour lui c’est fini, il ne veut plus « faire des allers-retours toute une saison, même pour un match le week-end ».

Alors pourquoi s’imposer ça, si ça ressemble autant à une souffrance ?

Deschamps transforme son tir au Hub'