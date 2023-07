Chelsea chipe un talentueux brésilien et l’envoie à Strasbourg

Projet Neymar.

Chelsea a officialisé l’arrivée du Brésilien, Ângelo Gabriel, en provenance de Santos. Âgé de 18 ans, l’ailier gauche signe pour une indemnité estimée à 15 millions d’euros, sans que la durée du contrat n’ait toutefois été dévoilée. Attendu à Londres pour sa présentation, Gabriel ne devrait cependant pas s’éterniser en Angleterre, puisqu’un prêt à Strasbourg – également détenu par BlueCo, le consortium propriétaire de Chelsea – est sur le point d’être finalisé.

Chelsea has completed the signing of Brazilian winger Angelo Gabriel from Santos. ✍️

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 16, 2023