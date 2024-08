Cédric Daury est décédé

L’AJ Auxerre a annoncé ce lundi le décès de Cédric Daury, ancien entraîneur et directeur sportif du club. Le natif de Meudon luttait contre un cancer depuis plusieurs années, et a succombé à la maladie dans la nuit de dimanche à lundi à l’âge de 54 ans. Le club auxerrois a annoncé dans un communiqué qu’un hommage lui serait rendu à l’Abbé Deschamps dimanche avant la rencontre face à Nice.

🖤 L’AJ Auxerre a eu la douleur d’apprendre le décès de Cédric Daury, qui luttait avec courage contre la maladie depuis plusieurs années. Le club adresse ses plus sincères condoléances à sa femme, ses enfants et ses proches. Un hommage lui sera rendu dimanche à l’Abbé Deschamps — AJ Auxerre (@AJA) August 12, 2024

D’abord joueur passé par le HAC, Angers ou encore Cannes, Cédric Daury avait mis fin à sa carrière en 2001 pour devenir entraîneur. Après des passages sur les bancs de Châteauroux et du Havre, il avait été deux fois nommé coach de l’AJA, et avait réussi à chaque fois à maintenir le club en Ligue 2, en 2017 et en 2019. Il avait également été le directeur sportif du club icaunais entre 2017 et 2021.

Baptise Malherbe, président exécutif et directeur général de l’AJ Auxerre, a partagé sa tristesse : « Je suis très peiné par cette terrible nouvelle. Homme compétent, droit et humble, Cédric a été un exemple de courage et de résilience. Je garderai en souvenir sa détermination et son envie lorsqu’on l’a recruté à l’AJA en 2016 et son engagement pour maintenir par deux fois l’AJA dans des situations difficiles. J’ai une pensée pour sa famille et pour ses proches, qui ont tout le soutien de l’AJA dans cette douloureuse épreuve. »

La rédaction de So Foot présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Auxerre s’offre un buteur canadien