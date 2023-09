Lukeba : « C'est très facile pour le club de faire passer le joueur pour un méchant »

He is Gone.

Alors que l’Olympique lyonnais, par la voix de John Textor, avait affirmé son intention de conserver ses jeunes joueurs, Castello Lukeba a quitté la capitale des Gaules pour le RB Leipzig, avant que Bradley Barcola s’en aille lui aussi. Dans un contexte délicat pour l’OL, limité dans ses possibilités de recrutement par la DNCG, le choix des deux hommes a provoqué l’incompréhension et la colère d’une partie des supporters rhodaniens. Le défenseur a tenu à s’expliquer dans les colonnes de L’Equipe. « C’est sûr que j’aurais préféré partir dans de meilleures conditions. Il y a peu de temps, j’étais très apprécié des supporters et, maintenant, c’est totalement l’inverse, ils me détestent. Je peux comprendre leur déception, depuis leur niveau d’information, ils voient des jeunes partir, ils sont en colère… Mais ils ne savent pas tout non plus, souligne-t-il. C’est très facile pour le club de faire passer le joueur pour un méchant qui veut absolument partir. Mais mon départ de l’OL, c’est seulement une conséquence. Il faut voir les causes qui ont mené à ça aussi. »

Lukeba estime ainsi que le club lui a manqué de respect : « Ils avaient l’ambition de me vendre depuis plusieurs mois, ça datait du début de saison passée, avec l’ancienne direction. C’est la réalité. Moi, ma volonté première était de prolonger à Lyon. Les dirigeants me disaient qu’ils comptaient sur moi pour les années à venir, mais ça ne s’est jamais retranscrit par une offre de renouvellement. (…) J’avais absolument zéro nouvelle et mes représentants n’en avaient pas non plus. Quand vous prétendez vouloir garder vos joueurs, la moindre des choses est de répondre, que ce soit pour dire oui ou pour dire non. Là, ça a coupé court et j’ai forcément pris ça comme un manque de respect et de considération. » D’où sa demande de transfert. « J’ai appris par la suite que ma vente était prévue à la DNCG. Dans ces conditions, c’était impossible pour moi de continuer à l’OL », ajoute-t-il.

On attend le tweet de Jean-mimi.

Barcola sort du silence après son retour mouvementé à Lyon