Carlo Ancelotti ne veut plus recruter qui que ce soit au Real

Merci mais non merci.

Alors que la saison du Real débute ce samedi soir sur le terrain de l’Athletic Bilbao et juste après l’annonce de la blessure de Thibaut Courtois pour plusieurs semaines au moins, Carlo Ancelotti ne semble pas presser de trouver un renfort au poste de gardien. C’est en tout cas ce qu’il a confirmé ce vendredi en conférence de presse : « Nous avons encore du temps jusqu’au 31 août. Nous verrons dans les prochains jours si nous allons recruter un autre gardien, pour faire le nombre. Car nous comptons sur Lunin. »

Offensivement, les Merengue n’ont toujours pas de numéro 9 mais là non plus le technicien italien ne semble pas vouloir recruter de nouveaux joueurs : « Devant, on est très bien. On a différentes options. Deux joueurs sont déjà arrivés et ils apportent un plus. » Les deux recrues en question étant Arda Guler et Joselu.

Comment on dit « avoir la confiance » en espagnol ?

