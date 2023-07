Cameroun : un ancien vice-président de la fédération dézingue Samuel Eto’o

Quand un Lion attaque, en général, ça fait des dégâts.

Omniprésent et omnipotent, Samuel Eto’o ne s’est pas fait que des amis depuis son élection à la présidence de la fédération camerounaise de football (Fecafoot), en décembre 2021. Ce dimanche, son ancien vice-président, Henri Njalla Quan, a en tout cas profité d’un entretien accordé à Marca pour allumer l’ancien Barcelonais. « Les stars de l’équipe nationale sont étouffées par quelqu’un qui a été lui-même une star quand il était footballeur et qui veut rester une star en tant qu’entraîneur », dénonce-t-il notamment.

Poussé vers la sortie parce qu’il posait « trop de questions », selon ses dires, Njalla Quan assure que « même l’entraîneur se sent étouffé par l’omniprésence d’Eto’o. » Ce dernier aurait d’ailleurs décidé de blacklister André Onana, qui s’était embrouillé avec le sélectionneur Rigobert Song pendant le Mondial 2022 et avait ensuite annoncé sa retraite internationale. « Je l’ai interrogé formellement sur l’avenir de notre gardien en équipe nationale, et il m’a répondu que la carrière du garçon est terminée », affirme l’ex-dirigeant.

Et d’enfoncer le clou : « Comment peut-on être aussi méchant ? »

Au Cameroun, Kylian Mbappé annule sa présence à un match amical avec le club de Yannick Noah