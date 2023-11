Bus lyonnais caillassés à Marseille : la LFP n'inquiètera pas l'OM

Circulez, y’a rien à voir !

Le 29 octobre dernier, le football français a vécu une nouvelle soirée cauchemar lorsqu’il a découvert le visage ensanglanté de Fabio Grosso arrivant au stade Vélodrome, alors que l’intéressé venait quelques minutes auparavant de se faire caillasser par des individus sur la voie publique à Marseille. Dans la foulée, la rencontre entre l’OM et l’OL avait été annulée, et la LFP a finalement donné son verdict ce soir sur tous ces événements : « La Commission de Discipline, après avoir pris connaissance des éléments du dossier et procédé à l’audition des deux clubs, constate que les incidents qui se sont produits sur la voie publique ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité du club organisateur. Par conséquent, la Commission ne donnera pas de suite disciplinaire à ces incidents. » En bref, l’OM ne sera pas inquiété et seuls les individus interpellés risqueront des sanctions pénales.

Le match doit être joué le 6 décembre prochain, et l’OM s’en sortant sans sanction, on peut ainsi imaginer que le duel pourra se tenir au Vélodrome, avec du public.