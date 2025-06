Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ SC St Nicolas Lez vs Arras FA

Encore une vidéo où les supporters sont aussi importants que le but est beau ! « Reste dans ton match, jusqu’au bout », une phrase anodine qui remonte la motivation de joueur avec le ballon. Ce dernier élimine son vis-à-vis d’un crochet, profite d’un contre favorable, et sert dans la foulée son coéquipier, seul au point de penalty, qui crochète également le défenseur venu le presser, avant d’allumer la cage du gauche sous les cris des ultras nordistes. La définition, en quinze secondes, d’un groupe soudé.

2/ Lille vs FBBP

Le numéro 5 et le gardien de but du Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 ne s’entendent absolument pas sur le terrain… Alors que le ballon arrive en hauteur, le défenseur tente de maintenir physiquement le numéro 10 lillois, tandis que son portier sort de sa cage pour dégager le ballon. Ni une ni deux, le jeune attaquant habillé tout en rouge se faufile entre les deux, et en une touche, lobe le gardien, avant d’envoyer au fond des filets vides. Terrible mésentente.

3/ Paris Saint-Germain vs Rueil Malmaison FC

Coup franc quasiment à la moitié de terrain, une seule joueuse pour le tirer, pas grand monde dans la surface pour reprendre en cas de centre, on sent que l’inspiration de Juninho arrive. La gardienne de but, pas forcément très alerte, ne peut s’empêcher de laisser passer le ballon après cette frappe surprenante. Frappe ou centre raté ? Dans tous les cas, ça fait but. Comme ce bon vieux Christophe Jallet.

4/ FC Eure Madrie Seine vs ES Vallée de l’Oison

« C’est quoi son but » pouvons-nous entendre des tribunes. Et c’est bien le minimum, car si Zlatan Ibrahimović l’avait marqué, tout le monde aurait crié au but de l’année. La gardienne de but de l’ES Vallée de l’Oison dégage rapidement le ballon à la main. Ballon qui retombe à mi-hauteur devant la défenseuse du FC Eure Madrie Seine. Qui n’hésite pas à dégager le ballon en cloche. Un dégagement (ou une frappe) qui va lober la portière. Le tout en quelques secondes. Magique.

5/ Canet Roussillon FC vs Cano-Toul FC

Comment finir ce top en beauté ? Simplement avec une action de grande classe. Le ballon arrive dans les pieds d’une attaquante du Cano-Toul FC depuis la touche. Son sang ne fait alors qu’un tour. Elle décide de rentrer à l’intérieur, pousse son ballon et déclenche une enroulée du droit létale qui vient se loger dans la lucarne opposée. Simple, efficace.

