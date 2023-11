Bernardo Silva se verrait bien retourner à Benfica

Le retour au bercail est déjà programmé.

Bernardo Silva, qui n’avait disputé que trois rencontres avec l’équipe première de Benfica avant de s’envoler pour Monaco, aimerait retrouver son club formateur avant la fin de sa carrière. « Je le veux. Si à ce moment-là le club veut de moi, évidemment des choses arriveront », a-t-il confié dans un entretien pour RTP, affirmant être « incapable de jouer pour Porto ou le Sporting. Ça n’arrivera pas. »

Surtout, le Portugais regrette la manière dont l’aventure s’est terminée de manière trop précoce avec le club. « Je pensais que Benfica aurait pu me garder d’une manière différente. Il ne s’agit pas seulement d’une critique de Luis Filipe Vieira (l’ancien président, NDLR), mais d’un groupe de quatre ou cinq personnes qui auraient pu voir les choses différemment », pointe-t-il encore du doigt. Pour autant, le Citizen se sent bien dans le nord de l’Angleterre, où il a tout remporté depuis son arrivée en 2017, faisant tomber Pep Guardiola sous son charme : « Écouter Guardiola dire ce qu’il dit est une source de fierté et je peux dire que, même en dehors du football, j’ai une relation très particulière avec lui. »

Il ne voudrait pas venir entraîner Benfica, Pep ?