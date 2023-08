Benjamin Bourigeaud : « Il y a des records que je veux aller chercher »

Le Ch’ti devenu breton.

Promu capitaine du Stade rennais en cette nouvelle saison après le départ d’Hamari Traoré, Benjamin Bourigeaud s’est confié, dans les colonnes de Ouest-France, sur sa place prise dans le club rouge et noir et la trace qu’il compte y laisser : « Il y a des records qui ont été atteints et que je veux aller chercher. Mais ce n’est pas un objectif principal. Faire partie des grandes lignes du club, c’est beaucoup de fierté et d’émotion parce que tu travailles dur pour atteindre ces objectifs. Et au bout de sept ans, tu finis par atteindre pas mal de choses. Rentrer encore plus dans l’histoire du club et dans le cœur des Rennais, j’en ai envie. »

Également questionné au sujet du mur des légendes érigé devant le Roazhon Park, le milieu de terrain de 29 ans a répondu avec des papillons dans le ventre : « Cela fait six ans que je partage beaucoup de choses avec les gens du club, notamment les supporters. Au-delà d’une aventure footballistique, c’est une aventure humaine incroyable que je suis en train de vivre. Cela devient rare de voir quelqu’un faire sept ans dans un club et moi, je suis toujours aussi content d’en faire partie. Il progresse et je progresse à travers lui. Faire partie du mur des légendes, oui, je l’espère un peu, parce que cela voudra dire que mon travail est reconnu et que les gens apprécient ce que je fais. »

Et l’équipe de France, c’est pour quand ?

