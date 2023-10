Barcelone : les Rolling Stones participeront au Clasico

Attention banger.

Si Drake et Rosalia ne vous avaient pas convaincu, peut-être que l’air vintage et rock de la nouvelle collaboration issue du partenariat entre le Barca et Spotify vous réconciliera avec le concept. A l’occasion du Clasico à venir le 28 octobre prochain, les Blaugrana arboreront le mythique logo, « Tongue and Lips », du groupe américain sur leur maillot, alors que, comme l’annonce le club catalan dans un communiqué, la section féminine portera aussi cette tunique, le 5 novembre face à Séville. Ces derniers sortent leur premier album depuis 2016, le premier original depuis 2005 et « Hackney Diamonds ». Une bonne raison pour les deux parties de s’associer pour l’un des plus grands matchs de la planète football, tout autant que les justifications pécuniaires de ce mariage de circonstances. Evidemment, le Barca va mettre en vente des éditions exclusives et très limitées de ce maillot (magnifique), qui existe avant tout dans un but marketing.

Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood ne résonnent peut-être pas aux oreilles des plus jeunes, mais ils ont amassé près de 200 millions d’albums vendus et cumulent encore 27 millions d’auditeurs sur Spotify chaque mois, soit le rythme d’Erling Haaland et l’accumulation de ballons d’or de Lionel Messi. Sur le devant de la scène depuis les années 60, ils sont un peu l’équivalent d’une grosse cylindrée qui atteint à minima les quarts de Ligue des champions chaque année.

Pour la prochaine collab’ on met une flèche sur le maillot et on rend hommage à Christophe Maé ?

Joan Laporta inculpé dans l'affaire Negreira