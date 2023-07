Bakambu signe à Galatasaray

Le syndrome du voyageur ?

À peine un mois après avoir rejoint Al-Nasr, le club de Dubaï et non celui de Riyad, Cédric Bakambu a décidé de changer d’air, notamment à cause de problèmes d’adaptation. L’international congolais s’est officiellement engagé ce dimanche avec Galatasaray pour la somme de 700 000 €. L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille a signé un contrat de deux ans et touchera un salaire annuel de 1,5 million € avec le club stambouliote. S’il n’a pas joué le moindre match avec Al-Nasr, Bakambu reste sur une belle expérience avec l’Olympiakos la saison dernière, puisqu’il a terminé meilleur buteur en inscrivant 13 buts en 22 matchs avec le club du Pirée.

Pas de doute, le duo Icardi-Bakambu va faire des étincelles.

Zaha va s'engager à Galatasaray