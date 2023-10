Un joueur de Sacramento débute chez les pros à seulement 13 ans

Sacré coup de vieux.

Da’vian Kimbrough n’a même pas l’âge d’avoir son brevet des collèges, mais il est déjà sur les terrains de l’USL Championship, la deuxième ligue la plus compétitive d’Amérique du Nord. Dimanche, l’attaquant du Republic FC de Sacramento est entré à la 87e minute, flanqué du numéro 14, alors que son équipe menait 2-0 face aux Lights de Las Vegas. Il est ainsi devenu le plus jeune joueur à fouler une pelouse chez les professionnels aux USA, à 13 ans, 7 mois et 13 jours. Il efface Axel Kei, lancé à 13 ans et 9 mois en octobre 2021.

Historic. Da’vian Kimbrough makes his professional debut at 13 years, 7 months, 13 days with his hometown club. pic.twitter.com/SNjsxQPlA5 — x – Republic FC (@SacRepublicFC) October 2, 2023

Arrivé au club en 2021, à 11 ans, Kimbrough a joué une saison avec les U13, puis a partagé la suivante entre les U14 et les U15, avant de signer son premier contrat pro au mois d’août. Le gamin né en 2010, qui a la double nationalité américano-mexicaine, a déjà tapé dans l’œil de la fédé mexicana puisqu’il a participé au stage d’entraînement des U16 de la Tri mi-septembre.

Autant en emporte Da’vian.

« J'ai fini par me mettre à pleurer »