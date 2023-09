Tchouaméni : « Je penserai toujours à mon tir au but »

David Trezeguet connaît la chanson.

Deux jours avant la réception de l’Irlande, Aurélien Tchouaméni s’est présenté en conférence de presse à Clairefontaine. Le milieu du Real Madrid a ainsi pu revenir sur l’un des moments les plus difficiles de sa jeune carrière ; la finale de la dernière Coupe du monde, perdue contre l’Argentine aux tirs au but. L’ancien de l’ASM avait d’ailleurs manqué sa tentative lors de la séance fatidique. « Avant même de digérer le tir au but raté, il fallait déjà digérer la défaite. Cela a été un échec pour moi et pour l’équipe », confie-t-il.

« Le tir au but raté, forcément, ça pèse, mais avec mon entourage et surtout avec la reprise avec Madrid, ça permet d’essayer de passer à autre chose le plus rapidement possible, ajoute-t-il. C’est des épreuves de la vie, j’y pense et j’y penserai toujours, mais c’est quelque chose qui m’a forgé et me rend plus fort aujourd’hui. » Carlo Ancelotti l’a justement titularisé lors des quatre premiers matchs de la saison, alors que son statut de titulaire avait été remis en question au printemps.

La locomotive est repartie. Tchou tchou !

