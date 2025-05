Aujourd’hui en quatrième division, Bursaspor a la meilleure affluence de Turquie

Qui a dit qu’il n’y avait que les clubs d’Istanbul ?

Lors du match officialisant leur retour en 2.Lig (troisième division) le mois dernier, Bursaspor faisait déjà déplacer les foules puisque 45 000 spectateurs avaient payé leur ticket pour un match contre Bornova. Mais cet évènement n’était pas une exception chez champion de Turquie 2010, puisque les supporters ont prouvé leur engouement tout au long de la saison.

Pas les mêmes affluences qu’en N2

En observant les chiffres depuis le début de saison, on se rend compte que Bursaspor possède une moyenne de 42.330 spectateurs au Timsah Arena. Le stade, reconnu pour avoir la forme d’un crocodile, a donc la meilleure affluence du pays, devant Galatasaray (40.000) et Fenerbahçe (35.000), handicapés par des prix exorbitants et la concurrence du basket. Autre anomalie : Eskişehirspor, récemment promu en quatrième division, affiche une moyenne de 30.000 spectateurs.

2024-25 seyirici ortalamaları: Bursaspor - 42.330 Galatasaray - 40.671 Fenerbahçe - 35.558 Beşiktaş - 32.093 Trabzonspor - 26.453 Eskişehirspor - 30.000 pic.twitter.com/Misoo0OXbg — Penaltı Sports (@penaltisport) May 13, 2025

Soyez pas jaloux les clubs français !

