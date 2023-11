Arshavin : « On demande à la Russie de jouer sans drapeau ni hymne. Ensuite ça sera sans maillot ni caleçon »

Et pourquoi pas sans rien, après tout ?

Dans une interview donnée au quotidien russe Sport Express parue ce jeudi, Andrey Arshavin, aujourd’hui membre de la direction du Zénith Saint-Petersbourg, s’est longuement exprimé sur sa carrière et l’état du football russe. Interrogé sur la possibilité pour la Fédération russe de football de se délocaliser en Asie, l’ancien d’Arsenal est clair sur sa position : « Je n’irais pas là-bas. […] Est-ce qu’on jouera jusqu’en quart de finale sans drapeau et sans hymne ? Et ensuite ils nous demanderont de jouer sans T-shirts et sans caleçons. »

Question de principe que de ne pas vouloir se faire marcher dessus. Les équipes russes sont, depuis début 2022, exclues de toutes les compétitions organisées par l’UEFA, et la Russie avait même été privée de Coupe du monde au Qatar. Cette interdiction fait qu’Arshavin ne trouve pas l’équipe nationale russe intéressante, « parce que les matchs n’ont pas de signification sportive ». Il n’a d’ailleurs regardé la rencontre face au Cameroun du 12 octobre dernier que par bribes parce qu’il avait un match de hockey prévu.

C’est pourtant sexy, un petit Russie-Cameroun.

