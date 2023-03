Après son raté face à Tottenham, Kolašinac n’a pas dormi pendant trois jours

Attention, remuage de couteau dans la plaie.

1er novembre 2022. 87e minute au stade Vélodrome. Marseille tient en échec Tottenham, mais un but des Phocéens les enverrait en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Côté droit, Cengiz Ünder se remet sur son pied gauche et enroule un superbe centre. Sead Kolašinac est seul au second poteau et n’a plus qu’à ajuster sa tête pour faire exploser l’antre marseillais… Mais le Bosnien manque sa tête piquée et donc le cadre. Personne n’en croit ses yeux, et l’OM concède dans la foulée un second but synonyme de dernière place du groupe.

Dans le portrait consacré à l’ex-Gunner dans L’Équipe ce dimanche, Pablo Longoria, le président du club, révèle que son joueur a eu des problèmes de sommeil après ce raté. « Quelques jours après Tottenham, je le croise au centre d’entraînement et je lui trouve une petite mine. Il me dit: “Cela fait trois nuits que je ne dors pas” », raconte l’Espagnol. Depuis, Kolašinac a réglé la mire et culmine à quatre buts, dont le but de la victoire le week-end dernier à Rennes (0-1).

Des buts peut-être plus importants finalement.

