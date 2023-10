Après leurs chants insultants, des joueurs du PSG s’excusent

Amende honorable.

Sous la menace d’une sanction après avoir participé à des chants anti-marseillais à caractère insultant, Ousmane Dembele, Randal Kolo Muani, Layvin Kurzawa et Achraf Hakimi ont choisi de s’exprimer sur les réseaux sociaux pour présenter leurs excuses. Dans un communiqué publié conjointement dimanche, et au sein duquel ils remercient leurs supporters pour le soutien apporté à Clermont, ils ont tenu à clarifier la situation : « Il y a une semaine nous fêtions tous ensemble au Parc des Princes notre belle victoire dans le Classique. Après le match, nous nous sommes laissés emporter par l’euphorie. »

Même si cela ne devrait pas les empêcher d’être sanctionnés par la commission de discipline, le geste est notable et les Parisiens soulignent notamment les conséquences que peuvent avoir leurs actions : « Nous sommes bien conscients de l’impact de nos gestes et de nos mots vis à vis du public, notamment des plus jeunes qui rêvent devant un match de foot » . Enfin, ces derniers affichent leurs regrets de s’être laissés porter par l’euphorie collective : « Nous regrettons sincèrement des paroles que nous n’aurions pas dû tenir et souhaitons présenter nos excuses. A l’avenir, nous ferons tout pour respecter plus encore notre devoir d’exemplarité. »

A l’image de la banderole des supporters, pas sûr qu’ils échappent à une sanction pour autant.

