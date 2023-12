Après avoir agressé un arbitre, le président d’Ankaragücü va être arrêté

Une épée de Damoclès bien méritée.

Actuellement placé en soins à l’hôpital après avoir agressé Halil Umut Meler, arbitre du match Ankaragücü-Rizespor, et ainsi provoqué le report jusqu’à nouvel ordre de tous les matchs du championnat, le président d’Ankaragücü, Faruk Koca, va être arrêté dès sa sortie de l’hôpital. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Intérieur turc, Ali Yelikaya, dans la soirée de mardi, déclarant que « les procédures de détention seront effectuées après le traitement ».

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir. Hakemimize… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 11, 2023

Dans la foulée, le parquet général d’Ankara Ouest a annoncé que « tous les suspects qui sont descendus sur le terrain après le match de Super League Ankaragücü- Çaykur Rizespor Trendyol et ont participé à l’acte de violence contre l’arbitre du match, ainsi que les supporters qui sont descendus sur le terrain après le match, sont inculpés de délit de violation de la loi n° 6222 et de blessures à un agent public dans l’exercice de ses fonctions publiques. » Selon un arbitre du sport, cité par Spor Arena, le club risque une amende et une fermeture de stade, tandis que Faruk Koca risque une sanction pouvant aller de 200 jours de suspension à trois ans de prison.

Au vu de la gravité des faits, la justice pourrait bien être tentée par une condamnation exemplaire.

La fédération turque reporte tous ses matchs jusqu'à nouvel ordre