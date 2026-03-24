Le Community Shield ne se jouera pas en Angleterre à cause de The Weeknd

No Wembley, no party. La Fédération anglaise a annoncé que le Community Shield ne se jouera pas dans le mythique stade londonien le 16 août prochain. La raison ? Le chanteur The Weeknd y sera en concert du 14 au 19 août. La FA a donc dû revoir ses plans. Le match opposant le champion d’Angleterre au vainqueur de la Cup aura lieu non pas dans un stade anglais… mais à Cardiff, au Principality Stadium, plus habitué aux matchs de rugby.

Cette décision risque de donner la nausée aux puristes, mais ce n’est pas une première. L’enceinte avait reçu le Community Shield six années d’affilée entre 2001 et 2006 pendant les travaux de Wembley. La FA avait aussi organisé ce match à Birmingham en 2012 (à cause des JO) et à Leicester en 2022 (en raison de l’Euro féminin).

C’est toujours mieux que d’aller au Koweït.

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