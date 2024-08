Carlo Ancelotti vient à la rescousse de Kylian Mbappé

Tonton Carlo.

Le mois d’août n’est pas encore terminé et le début de saison de Kylian Mbappé fait déjà causer en Espagne. Après avoir trouvé le chemin des filets dès sa première apparition avec le Real Madrid en Supercoupe d’Europe contre l’Atalanta (2-0), l’international français est resté muet lors de ses deux premiers matchs de Liga.

Aucune inquiétude pour Carlo Ancelotti, interrogé à ce sujet en conférence de presse. « Son dernier but remonte au 14 août. Nous somme le 28 août. Ça ne fait que deux semaines qu’il n’a pas marqué, c’est trop tôt pour s’en préoccuper, s’est agacé le technicien italien. Il est heureux, et bien sûr qu’il a envie de marquer lors du prochain match. Tout comme Vinicius qui n’a pas marqué sur les trois derniers matchs, et je ne le vois pas préoccupé. Il progresse, je le vois chaque jour meilleur. Il est confiant, motivé, avec de l’envie. Il s’entraîne bien. »

Las Palmas peut trembler.

Endrick, le Galactique surprise