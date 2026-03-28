Emiliano Martinez tire la sonnette d'alarme pour l'Argentine

Il en a gros sur la patate. Après la victoire peu convaincante de l’Argentine face à la Mauritanie, 115ᵉ nation au classement FIFA, vendredi (2-1), Emiliano Martinez, l’une des rares satisfactions du côté de l’Albiceleste avec Nico Paz, auteur d’un beau coup franc direct, a tapé du poing sur la table. Selon le portier d’Aston Villa, les champions du monde en titre n’affichent pas un niveau de jeu satisfaisant, à moins de trois mois de la Coupe du monde.

🇦🇷EMILIANO 'DIBU' MARTÍNEZ y su autocrítica:pic.twitter.com/BFXALHCRmh "Bastante flojo. Fue uno de los partidos que peor jugamos siendo un amistoso. Faltó juego, faltó velocidad. Trato de aparecer cuando me toca y nos llegaron demasiado. Al rival no los conociamos mucho, tenemos… — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) March 28, 2026

« C’était l’un de nos pires matchs amicaux »

En zone mixte, le portier, qui a pris un pion par le défenseur d’Angers Jordan Lefort pour sa première sélection, n’y est pas allé de main morte : « Franchement, c’était assez faible, a soufflé le gardien que l’on adore détester. C’était l’un de nos pires matchs amicaux. On a manqué d’intensité, de cohésion et de vitesse. Il faut qu’on analyse ça, et quand on porte le maillot de l’équipe nationale, il faut qu’on fasse beaucoup mieux. » Mardi, les hommes de Lionel Scaloni affronteront en amical la Zambie.

On verra si le message est passé.

Malgré un but de Lefort, la Mauritanie s’incline face à des champions du monde peu inspirés