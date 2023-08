Alexandre Lacazette suspendu pour les deux prochains matchs

Les supporters lyonnais passent véritablement un été pourri.

La sanction est tombée. Expulsé lors de la rencontre face à Montpellier (1-4) pour une vilaine faute d’énervement sur Téji Savanier, alors qu’« un jaune aurait suffi », Alexandre Lacazette a été suspendu pour trois rencontres, dont une avec sursis, par la commission de discipline de la LFP mercredi. Le Général, deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’OL derrière Fleury Di Nallo, manquera donc deux matchs importants : Lyon-Nice ce dimanche et PSG-Lyon (3 septembre).

Une (très) mauvaise nouvelle pour les Gones qui connaissent un début de championnat catastrophique. Les hommes de Laurent Blanc, qui a déclaré que l’une des solutions pouvait être de le limoger, sont avant-derniers de Ligue 1 après deux journées. Pour ne rien arranger, outre les problèmes avec la DNCG et les luttes intestines entre Jean-Michel Aulas et John Textor, Dejan Lovren s’était fendu d’un message énigmatique sur les réseaux sociaux après le revers face à Montpellier : « Je suis plus frustré que vous les fans, certaines choses ne sont pas pour le moment comme elles devraient être. Tellement de choses que je voudrais dire, mais il vaut mieux se taire pour le moment. »

Quand est-ce que ça s’arrête ?

