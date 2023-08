Lacazette : « Un jaune aurait suffi »

« Je l’ai pas touché ! »

Expulsé pour une bien vilaine faute d’énervement sur Téji Savanier, Alexandre Lacazette s’est plaint de l’arbitrage après la lourde défaite de Lyon face à Montpellier. Sorti sous l’ovation du Groupama Stadium, le capitaine des Gones a estimé que le carton rouge était sévère. « On a tous loupé notre match, donc il y avait beaucoup de déception. Beaucoup de faits de jeu m’ont énervé durant le match. J’ai pas encore revu, je sais pas si le rouge est mérité ? (…) Pour moi, juste un jaune aurait suffi, a-t-il affirmé en zone mixte. Mais je vais lancer la phrase bateau, il faut respecter la décision de l’arbitre. En tant que capitaine, je dois faire attention même si selon moi, il n’y a pas rouge. Il y a surtout la défaite qui fait mal. »

En grande souffrance défensivement, les hommes de Laurent Blanc ont concédé une deuxième défaite en autant de journées et affiché de profondes limites. Les voilà désormais privés de leur capitaine pour le déplacement à Nice, dans une semaine.

À moins que la Ligue ne donne raison à l’intéressé et n’annule le rouge ? Non, on rigole.