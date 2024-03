Le stade d'Ajaccio change de nom

Une nouvelle histoire à raconter sur l’île de Beauté.

Ajaccio a annoncé dans un communiqué le changement d’identité de son stade. Depuis 1971, celui-ci porte le nom du parfumeur François-Coty, maire de la ville de 1931 à 1934. Il aura désormais un nouveau nom, celui de Michel Moretti, ancien journaliste puis président du club corse de 1992 à 2008, année lors de laquelle il a mis fin à ses jours. Le club corse explique que ce changement est le fruit d’une promesse faite à Moretti en 2008, à l’occasion d’une rencontre face à Nantes.

« Michel a redonné à notre club son lustre d’antan, peut-on lire dans le communiqué. Après plus de vingt ans dans le monde amateur, le président a su raviver la flamme acéiste au sein du football corse et du monde professionnel. Michel Moretti était un connaisseur hors pair, un excellent gestionnaire et un visionnaire. » L’inauguration officielle aura lieu le 1er avril lors de la réception d’Auxerre, l’actuel leader de Ligue 2.

Le stade François-Coty devient le Stade Michel Moretti L’AC AJACCIO à l’honneur et la fierté de vous annoncer le changement de nom de son enceinte. Le stade portera le nom de son président le plus emblématique : Michel Moretti. Communiqué du club 📃https://t.co/JxqgE6JhCl pic.twitter.com/3Qv8KWqByY — AC Ajaccio (@ACAjaccio) March 10, 2024

La promesse est tenue.

