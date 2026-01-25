À 39 ans, Nani retrouve un club au Kazakhstan

Raccrocher les crampons ? Pour quoi faire ? Après une année sabbatique en 2025, Nani va remettre le bleu de chauffe. Du haut de ses 39 ans – désolé pour le coup de vieux –, l’ancien ailier de Manchester United prend la direction du Kazakhstan, et plus précisément du FK Aktobe. Cinquième de son championnat la saison dernière, le club d’Aktioubé lancera la suivante dans les prochaines semaines.

I’m very happy to have joined FC Aktobe and I am looking forward to contributing to the development of the club and football in Kazakhstan. I would like to thank the owner of the club Mr. Nurlan Artykbaev, chairman Mr. Arman Ospanov and Governor Mr. Askhat Shakharov for their… pic.twitter.com/MNfZi31wKU — Nani (@luisnani) January 25, 2026

Un peu plus d’un an après avoir pourtant annoncé sa retraite, l’international portugais devrait occuper un rôle de joueur mais aussi conseiller au sein de son nouveau club.

Simple question : il y a combien de zéro, sur le chèque ?

