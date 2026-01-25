S’abonner au mag

À 39 ans, Nani retrouve un club au Kazakhstan

Raccrocher les crampons ? Pour quoi faire ? Après une année sabbatique en 2025, Nani va remettre le bleu de chauffe. Du haut de ses 39 ans – désolé pour le coup de vieux –, l’ancien ailier de Manchester United prend la direction du Kazakhstan, et plus précisément du FK Aktobe. Cinquième de son championnat la saison dernière, le club d’Aktioubé lancera la suivante dans les prochaines semaines.

Un peu plus d’un an après avoir pourtant annoncé sa retraite, l’international portugais devrait occuper un rôle de joueur mais aussi conseiller au sein de son nouveau club.

Simple question : il y a combien de zéro, sur le chèque ?

