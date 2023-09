260€ à gagner avec France – Irlande & Slovénie – Irlande du Nord

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€

Notre combiné du week-end

France – Irlande :

Ayant pu l’emporter à Dublin (0-1), certes en s’arrachant mais où il n’est jamais facile de s’imposer, l’Equipe de France devrait pouvoir faire de même au Parc des Princes. Impeccable depuis le début de ces éliminatoires, les Bleus visent le 5/5 face à une Irlande qui a seulement pris 3 points, face au modeste Gibraltar. Outre sa défaite à domicile face à la France, la sélection irlandaise s’est aussi incliné en Grèce (2-1), concurrent direct pour la 2e place. Semblant manquer de talents, encore plus en l’absence de Coleman, Ferguson (blessés) et Doherty (suspendu), l’Irlande devrait de nouveau s’incliner.

Slovénie – Irlande du Nord :

Si la Slovénie et l’Irlande du Nord se suivent au classement de ce groupe H des éliminatoires (4e et 5e), seuls les Slovènes sont bien en lice pour la qualification, et encore plus s’ils battent de modestes Nord-Irlandais. Qualifié surprise à l’Euro 2016, l’Irlande du Nord n’y arrive plus, à l’image de ces qualifs où ils ont seulement battus Saint-Marin (0-2) pour 3 défaites sur le même score (0-1) face à la Finlande, le Danemark et le Kazakhstan. Plus solide (1 seule défaite sur les 4 premières journées, en Finlande), la Slovénie d’Oblak, Sesko, Sporar, Verbic ou Kurtic, devraient pouvoir l’emporter, ou au moins prendre un point à domicile.

Si vous misez par exemple sur la victoire de la France et le pari « Slovénie ou Nul et Moins de 3,5 buts » dans un pari combiné, la cote atteindra :

Pronostic France Irlande : Analyse, cotes et prono du match de qualif' des Bleus