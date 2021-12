La Juventus s'impose en patron devant Cagliari

Juventus (4-3-3) : Szczęsny - Alex Sandro, De Ligt, Bonucci, Cuadrado - Rabiot (McKennie, 46e), Arthur (Locatelli, 83e), Bentancur - Kean (Kulusevski, 72e), Morata (Kaio Jorge, 89e), Bernardeschi (De Sciglio, 89e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Cagliari (5-3-2) : Cragno - Bellanova, Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis - Deiola (Oliva, 71e), Grassi, Dalbert (Baldé Keita, 84e) - Pereiro (Pavoletti, 64e), João Pedro. Entraîneur : Walter Mazzarri.

Pour la réception de Cagliari au Juventus Stadium ce mardi soir, la Juve a fait le travail en l'emportant (2-0) pour achever la phase aller de la plus belle des manières.Lesse sont montrés patients, devant un bloc sarde extrêmement bas. Peu d'occasions durant le premier acte, voyant le seul Moise Kean, servi par un excellent centre de Juan Cuadrado, placer une tête piquée sur le poteau droit d'Alessio Cragno (10). Persévérant, l'attaquant a tout de même fini par trouver la faille, en renard des surfaces. Déclenchant de loin, Federico Bernardeschi a effectivement vu sa frappe heurter Andrea Carboni avant d'être prolongée de la tête par Kean. Un demi-tir cadré, un but.Dos au mur, les hommes de Walter Mazzarri ont sorti la tête de l'eau au retour des vestiaires. Et c'est Dalbert, pourtant seul au point de penalty et bien lancé par la passe en retrait de Raoul Bellanova, qui a précipité son geste, décroisant trop sa reprise et laissant échapper une balle d'égalisation ouverte (61). Trop friable,a ainsi fait face à la froideur piémontaise et au missile croisé de Bernardeschi, auteur d'une excellente prestation, venu clore la baladeAvant la trêve, la Juventus se relance donc idéalement, grimpant à la cinquième place avec trois points d'avance sur son poursuivant, la Roma. De son côté, Cagliari s'enfonce au 19rang et voit la Salernitana, lanterne rouge avec deux unités de retard, lui coller aux basques.