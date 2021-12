Bordeaux-Lille finalement maintenu malgré 14 cas chez les Girondins

Les tests effectués ce matin par le groupe professionnel et le staff n’ont révélé aucun nouveau cas positif.Nous vous donnons rendez-vous ce soir pour fêter ensemble le Match de Noël et soutenir nos Girondins face à Lille (coup d’envoi 21h00) !A ce soir et allez Bordeaux ! pic.twitter.com/7u66QpC8bi — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) December 22, 2021

La Ligue donne le feu vert pour Bordeaux-Lille.Malgré quatorze cas de Covid dans l'effectif parmi les joueurs et le staff des Girondins, les résultats des derniers tests parvenus ce mercredi matin se sont révélés négatifs. N'ayant détecté aucun cas supplémentaire, et disposant d'au minimum 20 joueurs sur les 30 inscrits comme le veut le règlement, la rencontre aura bien lieu dans le multiplex de 21h.Candidats au maintien cette saison avec la pire défense du championnat (40 buts encaissés), les Bordelais espéraient concrétiser leur victoire contre l'ESTAC le week-end précédent (1-2), et continuer sur la lancée de leur victoire en Coupe de France contre M'Zouazia (10-0). Finalement, ce cluster ne remettra pas en cause la fête de ce dernier match avant Noël.Même si avec un effectif autant décimé, sportivement ça sent le sapin.