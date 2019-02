Balotelli change tout

Bien plus investi que lors de ses derniers mois passés à Nice, Mario Balotelli s'est transformé depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille. Et son implication comme ses buts font énormément de bien à son nouveau club, qui a gagné son troisième match d'affilée contre Amiens grâce notamment à une réalisation de son Italien.

Les Luigi et Garcia déjà sous le charme

Par Florian Cadu

Et s'il l'avait enfin trouvé ? Depuis le temps qu'il le cherche, l' Olympique de Marseille peut kiffer. Oui, Mario Balotelli pourrait être le « grand attaquant » tant évoqué ces derniers mois. En tout cas, l'Italien arrivé de Nice cet hiver fait pour l'instant le boulot réclamé à cette recrue que plus personne sur la Canebière n'osait espérer. Contre toute attente, l'avant-centre qui n'avait pas marqué une seule fois depuis le début de la saison est venu de son plein gré et s'est transformé. Or, un Super Mario investi et reboosté par un nouvel environnement – aussi stressant soit-il – n'a rien à voir avec un petit Mario triste à mourir et à la recherche d'un quelconque champignon pouvant le redynamiser.Déjà auteur de deux buts en l'espace de trois rencontres sous les couleurs phocéennes (à Dijon et contre Lille ), l'international a récidivé à Amiens ce samedi. Comment ? Dos au but et dans une situation inconfortable, les'est démerdé pour se retourner... et planter. Le tout à vitesse grand V. Avec, au bout, un troisième succès d'affilée qui offre à l'OM une quatrième place de Ligue 1 provisoire. Et si la bande de Rudi Garcia va soudainement mieux à l'heure où l'ancien de Manchester City retrouve sa forme, ce n'est certainement pas une coïncidence.Parce qu'en se remotivant, Balotelli a également transfiguré l'OM. Avec l'ex-, Garcia n'hésite plus à aligner un 4-4-2 dans lequel Valère Germain semble avoir tout d'un coup retrouvé son sourire. Ce dernier n'est d'ailleurs pas le seul Luigi qu'a trouvé Super Mario Florian Thauvin , qui n'avait plus marqué depuis début décembre et auteur de l'ouverture du score durant cette 25journée, et Lucas Ocampos , passeur décisif sur le pion de Balo, ont affiché une jolie complémentarité avec l'arrivant. Que ce soit dans le jeu ou dans les célébrations « boiteuses » , d'ailleurs., a donc concédé leur entraîneur qui souhaitait conserver Germain plutôt que Konstantínos Mítroglou, considérant celui-ci moins complémentaire de Super Mario » Clair et assumé.Voilà donc l'OM reparti sur de bonnes bases, et voilà également Balotelli devenu le premier joueur à inscrire trois buts après quatre premières apparitions avec le club phocéen depuis Dimitri Payet en 2013. Le stade Vélodrome l'a bien noté, en ovationnant sincèrement celui qui a été privé de doublé (en raison d'un hors-jeu) à sa sortie.Si l'aventure commune commence sur des chapeaux de roue, la question est de savoir combien de temps elle sera aussi efficace. Car avec un tel élément dans ses rangs, Marseille peut revoir ses ambitions à la hausse en cette fin de saison. «, estimait il y a peu Vitorino Hilton pour» Qui oserait dire le contraire, actuellement ?