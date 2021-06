Laporte, LV1 espagnol

En choisissant de représenter l’Espagne, Aymeric Laporte a fait le choix de porter les couleurs du pays qui l’a vu grandir et devenir un footballeur de renom. Arrivé à Bilbao à 16 ans, le natif d’Agen a construit son histoire de l’autre côté des Pyrénées, où il veut aujourd’hui faire le bonheur de la Roja.

« Les dirigeants de Bilbao me mettaient une pression monstre, ils voulaient à tout prix le récupérer. »

Arrivée en Euskadi

Laporte le professionnel

« Il est et restera français. On se chambrait souvent, et peu importe la compétition sportive que l’on regardait, il soutenait toujours la France. »

Le choix de la raison

Ce vendredi, l’Espagne défiera le Portugal pour son premier match de préparation à l’Euro. Un tour de piste habituel pour les cadres de la sélection, mais une nouveauté pour Aymeric Laporte, qui s’apprête à honorer sa première cape. La résultante personnelle d’une longue réflexion qui aura vu le défenseur de 27 ans opter pour son pays d’adoption.C'est en 2009 qu'Aymeric Laporte s'engage avec l'Athletic du haut de ses 15 piges après avoir été repéré lors d'un tournoi disputé avec la sélection de Nouvelle-Aquitaine, à Ciboure, et même recommandé par Laurent Strelczak, recruteur pour l'Aviron bayonnais, au club de Bilbao., précise Philippe Oyhamberry, formateur du défenseur à Bayonne.Débarqué du Lot-et-Garonne, Laporte doit donc patienter et faire ses classes chez les Ciel et Blanc pendant une saison :, se souvient l’entraîneur. Bayonne se révèle en effet n’être qu’une courte étape de six mois, précédant la plongée dans le grand bain.Laporte arrive finalement à Lezama, le centre d’entraînement de l’Athletic Club, au cours de l’année 2010., se remémore Oyhamberry. Pour intégrer la réserve, le joueur doit cependant passer par la filiale du club, le CD Basconia, qui évolue en quatrième division. Cet adolescent étranger fixe alors rapidement ses objectifs, dictés par une implication qui surprend ses coéquipiers. Parmi eux, Sergio Mendigutxia :De sportif intermittent, Laporte se transforme en Espagnol à plein temps., sourit son formateur.Une figure paternelle présente aux côtés de Laporte tout au long de ses années bilbayennes, et pour qui le football constituait l’unique centre d’intérêt. Unai Albizua, autre compère de chambrée à Bilbao, souligneet rappelle queReste que la cité basque s'est transformée en environnement favorable permettant à Laporte de se focaliser sur le développement d'une carrière de footballeur et une priorité absolue : réussir., souligne Oyhamberry.Et lui n'est pas là pour se dorer la pilule au soleil ou flâner avec les copains., se souvient Albizua.Une carrière tracée et définitivement lancée au soir du 28 novembre 2012, sous les ordres d'un certain Marcelo Bielsa.La suite, c'est 7 années d'histoire commune et 222 matchs avec les grands sous la tunique des Lions. Le défenseur indiscutable dans un championnat espagnol à son apogée pense alors que la prochaine étape s'appelle l'équipe de France. Chez les jeunes, Laporte enchaîne les sélections avec le brassard de capitaine des différentes catégories d'âge chez les sélections de jeunes (U17, U18, U19 et Espoirs), au point d'être souvent présenté comme la relève en défense centrale des Bleus. Son nom commence à circuler dans l'Hexagone, mais son pays adoptif garde un œil sur son petit protégé., assure Mendigutxia.Un choix assumé et surtout une évidence pour Albizua :Un Français de naissance et de cœur, mais pour combien de temps ?Au fil d'un parcours remarquable en clubs (Athletic, Manchester City), la sélection aura longtemps été un caillou dans la chaussure de Laporte. En octobre 2016, le défenseur pense avoir lancé son aventure sous le maillot tricolore après une première convocation par Didier Deschamps. Sauf que l'actuel joueur de Manchester City n'aura pas eu le droit de croquer dans un peu de temps de jeu et de grappiller une ou deux sélections, se retrouvant soit sur le banc, soit en tribunes, soit à l'infirmerie. En réalité, l'histoire entre l'équipe de France et le natif d'Agen n'aura jamais vraiment démarré. Jamais dans les plans de Deschamps, Laporte a choisi de mettre un terme à ce faux suspense en tranchant en faveur de l'Espagne après une ultime discussion avec Luis Enrique., juge Albizua.Même son de cloche pour Mendigutxia, qui y voitet. Le 28 mars 2017, Aymeric Laporte faisait sa dernière apparition sur la feuille de match d'une sélection : c'était dans la colonne de l'équipe de France lors d'une défaite contre... l'Espagne. À 27 ans, le défenseur a définitivement tourné la page et peut commencer une nouvelle histoire avec la