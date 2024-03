Pour ses 20 ans de So Foot , le podcast Tellement Pied dévoile les coulisses d'un article culte paru dans le magazine entre 2003 et 2023. Pour ce douzième épisode, direction l’Allemagne pour vous narrer la grande histoire du Gegenpressing.

RB et NP le Jeudi 14 Mars à 10:00 Article modifié le Mercredi 13 Mars à 20:08

Il y a vingt ans, le football germanique était encore une affaire de muscles, de sueur, de frappes de loin et de liberos dans une défense à trois, jusqu’à ce qu’une bande de geeks basée à Stuttgart décide de phosphorer sur le Gegenpressing. Il a fallu ensuite mettre cette théorie en pratique sur le rectangle vert et imposer cette nouvelle vision à un pays rigide en matière de ballon. Comment s’y sont-ils pris ? Au printemps 2020, pendant le confinement, seul dans son appartement, Maxime Brigand s’est enquillé des paquets de matchs allemands et s’est entretenu avec ces révolutionnaires pour comprendre ce long chemin. Retour aux origines du fameux contre-pressing à l’allemande, une révolution culturelle sans laquelle Jürgen Klopp n’aurait jamais pu s’offrir des nouvelles dents.

Retrouvez l’épisode « Le Gegenpressing pour les nuls ! » dévoilant les meilleures coulisses de l’article « La Gegenétique », paru en avril 2020 dans le So Foot n°175, sur toutes les plateformes de stream audio.

