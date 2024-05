Suivre le football quand on est malvoyant : la tablette qui change la donne !

Au moment où son chauffeur du jour lui permet de pénétrer à l’intérieur d’une Volkswagen noire ornée du logo de la Fédération française de football, Christophe Colombat sait qu’il s’apprête à passer une soirée pas comme les autres. Comme neuf autres personnes, cet homme à la barbe grisonnante vêtu d’une veste en jean et d’une casquette kaki a été invité par le constructeur automobile pour assister à une affiche de gala : France-Allemagne. C’était le 23 mars, à Lyon au Groupama Stadium, et au milieu de 59 000 autres personnes, Christophe a pu assister à la victoire de la Nationalmannschaft sur la bande de Mbappé (0-2). Un scénario forcément un poil décevant, mais pourtant, ce fan des Bleus a quand même pris un peu plus son pied que d’habitude au stade. La responsable de ce shoot de bonheur, c’est cette tablette un peu particulière que ce déficient visuel a tenue entre les doigts pendant 90 minutes. « Avec la tablette, vu qu’on a le doigt dessus, on sait exactement où se trouve le ballon même s’il n’y a pas de commentaire pendant quelque temps. C’était vraiment super à faire. »

Inclusion, accessibilité et curseur magnétique

Derrière ce dispositif exceptionnel et malheureusement encore trop rare dans le monde du sport pour les personnes déficientes visuelles, il y a d’abord un anniversaire : celui des dix ans du partenariat entre le constructeur automobile allemand et la 3F. Ensuite, il y a une volonté : celle d’augmenter l’inclusion autour de toutes les rencontres des équipes de France. « Cette démarche commune avec Volkswagen s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau plan d’engagement de la FFF dévoilé le 19 octobre dernier, explique Amel Bouzoura, la nouvelle directrice de l’engagement à la FFF. Elle répond à notre volonté d’améliorer de manière continue l’accessibilité des matchs que nous organisons, en particulier pour le public déficient visuel. »

Pour honorer cette promesse, les deux entités, Volkswagen et la FFF, font équipe avec la start-up toulousaine touch2see. Fondée en juin 2022 par Arthur Chazelle, alors étudiant en informatique, elle a mis au point une tablette numérique munie d’un curseur magnétique qui représente la position du ballon en temps réel via les positions X, Y et Z. Une manière de compléter la simple et incomplète audiodescription qui n’est d’ailleurs pas tout le temps présente dans les stades. « Nous sommes très heureux de l’initiative de Volkswagen et de la FFF de déployer notre solution sur l’ensemble des matchs des équipes de France en 2024, explique Arthur Chazelle, qui insiste sur le fait que 90% des déficients visuels fréquentant régulièrement les stades disent inadaptés les moyens mis à leur disposition. Cet engagement de long terme va nous aider dans le développement de la société, et l’investissement de Volkswagen permet d’apporter une réponse plus complète aux problématiques rencontrées par les personnes déficientes visuelles dans leur accès aux matchs de football. » Plus précisément, à l’avenir, sur l’ensemble des rencontres des équipes de France masculines et féminines en 2024, jusqu’à 14 personnes par match pourront disposer de ces tablettes, ainsi que de navettes en véhicules Volkswagen ID. 100% électrique pour se rendre au stade.

Parmi les objectifs également de la marque automobile et de la FFF figure celui de « valoriser l’équipe féminine et ses joueuses ». Dans le but de sensibiliser, mais également de promouvoir l’accessibilité au stade et au football via ce dispositif, Volkswagen a défié les joueuses de l’équipe de France avec cette fameuse tablette. Les joueuses ont ainsi pu revivre un de leurs buts marqués en équipe de France et tenter de deviner duquel il s’agissait les yeux bandés, aidées de la tablette et de leurs coéquipières qui jouaient le rôle de l’audiodescription. Un moment de partage et de convivialité filmé et disponible sur YouTube avec possibilité d’activer les sous-titres et l’audiodescription pour le rendre accessible au plus grand nombre.

Dans le but de faire connaître cette innovation au plus grand nombre, le magazine SO FOOT proposait également dans son numéro du mois d’avril 2024 un poster en braille qui matérialise un peu plus le dispositif. « Cette opération traduit parfaitement la mission que nous nous sommes donnée avec ce partenariat pour permettre, notamment au travers de solutions de mobilité, de rendre la passion accessible à tous », conclut Jean-Manuel Caparros de Volkswagen France. Un bon rappel que le foot, c’est bel et bien pour tout le monde.

