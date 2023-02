Suivez l'épisode 1 de Koh-Lanta : Le Feu Sacré

21h56 : Martin, le trader devenu fromager. Au moins, il connaissait déjà les schémas camembert.

21h55 : Ah, ça flotte dur ! Allez, au boulot les feignasses !

21h54 : Et pas de riz par-dessus le marché, elle va être sympa cette veillée nocturne.

21h53 : En tant que finalistes, Nicolas et Helena vont faire les équipes, mais après une nuit passée tous ensemble ! Oh, ça va jaser…

21h51 : Et c’est gagné pour Nicolas ! Il est le premier propriétaire du Feu Sacré ! Il pourra l’utiliser entre le vote et le dépouillement ! Oui, donc un collier d’immunité customisé, en fait…

21h49 : Ah, dès qu’il faut utiliser la tête, c’est tout de suite plus compliqué…

21h48 : ALLEZ ! LA GRAAAANDE FINALE !

21h45 : Je profite de la pub pour vous présenter Quentin Huntelaar.

21h39 : Ah, c’était trop beau… C’est l’heure de la pub !

21h38 : OK, donc le feu sacré, c’est un collier d’immunité 3.0 quoi. Il permet de se protéger dans un conseil, ou de protéger un autre candidat.

21h37 : LA GRANDE FINALE ! Helena contre Nicolas… L’enjeu ? Le Feu Sacré !

21h36 : Allez, ça le fait pour Nicolas l’ancien militaire, Martin termine deuxième !

21h35 : Oh la chute pour Nicolas ! Et Martin le fromager en profite !

21h34 : Les hommes se jettent dans la boue comme des morts de faim !

21h33 : Victoire pour Helena ! Grace deuxième… Et Célia termine dernière.

21h32 : Bon sang, ça joue des coudes ! Et Denis qui lâche un premier « AH ! ». Obligé de vous reposer cette vidéo légendaire :

21h30 : Une course féminine, une course masculine, et les dames commencent !

21h28 : UN PARCOURS DU COMBATTANT POUR DEMARRER ! Comment pouvait-il en être autrement ? Denis fait la présentation.

21h26 : Esteban, ça sent la réincarnation du Christ. Et Alexandre arrive en dernier à la nage… Bon, au moins il part avec des kilos en trop donc niveau pour entamer un régime, ça devrait aller.

21h24 : Et Christine décide d’être première pour être première. Wouah, ça sent la grosse personnalité. Et donc les embrouilles à venir…

21h22 : Helena prend déjà 10 mètres d’avance sur tout le monde à la nage. Elle est là, la Belgique : « Houit ou neuf heures » !

21h21 : Et un Marseillais, évidemment.

21h20 : MAIS NON ! JULIE DEBEVER ! Une footballeuse française dans Koh-Lanta ! Et elle a joué la coupe du monde en 2019 ! Oh la folie !

21h19 : D’accord… Donc Gilles a 31 ans, c’est ça ? Mais dans quel monde ? Il est né un 29 février, non ?

21h18 : Bon, Nicolas, ça sent le type qui va vouloir sortir les muscles assez vite.

21h17 : J’ai été le seul à voir une ressemblance de faciès entre Quentin et Klaas-Jan Huntelaar ?

21h16 : Il n’en restera qu’un, Denis ! C’est çaaaa qu’on veut !

21h15 : De la boue, de l’énervement, et surtout Le Feu Sacré ! Oh la grosse araignée !

21h13 : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHH IL EST LA LE VOLCAN !!! IL EST LA DENIS !!!

21h11 : Yéyéyéwayéyéyéwayéyé ! Allez envoyez le première épisode là ! Déjà une minute de retard…

21h09 : AH OUI ! LES PREMIERES IMAGES ! Mais c’était seulement une mini-intro… Encore des pubs… Bienvenue en 2023.

21h07 : D’ailleurs, puisque nous sommes dans les confidences, je vous avoue que j’aimais bien Canteloup au début. J’avais même son premier spectacle en DVD. Une autre époque…

21h05 : Bon, en attendant sur TF1, Nicolas Canteloup continue d’être toujours aussi gênant. Heureusement, c’est déjà fini.

21h03 : Allez, j’attends vos premiers commentaires, ne soyez pas timides, je sais que vous aimez cette émission ! Alors assumons-le !

21h01 : Point aussi sur les participants ! Ils seront vingt à prendre le départ du jeu cette saison et pour respecter l’équité, ce sera dix hommes et dix femmes. Les premières fuites évoquent un fromager, un charpentier, une assistante familiale et un photographe. Bon, à première vue, mieux vaut tomber avec le charpentier que le photographe pour construire sa cabane…

20h59 : Et sinon, pourquoi « Le Feu Sacré » dans cette édition ? Eh bien, c’est issu d’une vieille légende des Philippines. Celle-ci raconte qu’un dieu bienveillant avait caché dans les entrailles d’un volcan son feu sacré rempli de pouvoirs.

20h57 : Bon, voilà une petite présentation rapide histoire de vous faire patienter. Déjà, cette saison se déroulera sur l’île de Luçon, dans la péninsule de Caramoan, à l’est des Philippines. Légère déception à venir pour les spectateurs, puisque la région n’a, selon les organisateurs, pas été perturbée par de fortes intempéries pendant le tournage. Dommage, parce que voir Denis Brogniart hurler ses consignes sous une pluie torrentielle, ça n’a pas de prix.

20h55 : SALUT LES ARTISTES ! Hé oui, c’est le grand retour de Koh-Lanta, ses tribus, sa jungle, ses îles paradisiaques, ses épreuves, son totem et l’éternel Denis Brogniart ! Cette saison, le feu sacré est à l’honneur. Et avoir le feu sacré, c’est synonyme d’énergie, d’ambition, de fougue ! Bref, tout ce qui fait les bonnes histoires et les beaux destins. Allez, assez parlé, place à l’action. Après 40 jours d’aventure, il n’en restera qu’un !