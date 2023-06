Suivez la finale de Koh Lanta : Le Feu Sacré

22h33 : Nicolas, personne ne t’en tiendra rigueur si ton vote va pour Tania ! La rancœur est humaine.

22h31 : Mentir sur Koh-Lanta, d’accord. Mentir avant la finale de l’épreuve des poteaux, franchement c’est chaud. Du coup, j’aurais donné mon vote à Tania. Opportuniste aussi, mais elle s’est battue avec honneur.

22h30 : J’ai l’impression qu’elle a attrapé son auditoire. À Frédéric !

22h29 : Allez, Tania commence à faire sa campagne électorale ! Convaincante ?

22h27 : Helena est en train d’énerver tout le monde. Nicolas a tranché en disant qu’il se méfiait d’un alliance entre elle, Clémence et Laura.

22h26 : Fred et Tania en prennent pour leur grade, il va falloir être bon dans la plaidoirie.

22h24 : C’est quand même une belle saloperie de dire « Je te prends pour la finale si je gagne les poteaux », et ne pas assumer derrière. On est sur de la fourberie de haut niveau, Emiliano Martinez est un petit joueur à côté.

22h23 : Allez, première question de Julie qui met tout de suite les pieds dans le plat. POURQUOI CETTE TRAHISON, FREDERIC ?

22h22 : Nicolas fait la moue sur son élimination. Il va y avoir du débat avec Fred, forcément…

22h21 : Oh les visages de Gilles et Quentin quand ils voient Nicolas arriver au conseil… Il a pris cher, le Puissance 4 !

22h19 : C’est quand même fou de se dire que Nicolas a terminé l’orientation en 40 minutes, Fredo en 5 heures et 20 minutes, et c’est Fred qui gagne l’orientation…

22h18 : Déjà, Julie rejoint le conseil. Voilà celle qui s’est désorienté à l’orientation…

22h16 : De la pirogue au dernier conseil du jury final, il n’y a que quelques minutes ! J’attends la plaidorie de Fred avec impatience…

22h14 : Dernière nuit sur le camp. C’est l’heure de dire au revoir aux insectes, à la pluie, aux galères… Allez, avouez-le que vous êtes contents d’en finir avec ce rythme de trimard au quotidien !

22h13 : Fred : « Si je compte les votes contre moi au conseil, je n’en vois qu’un seul. » Ouais, bah il va peut-être en avoir plus à la finale, hein.

22h11 : Bon, vous êtes plutôt Tania ou Fred ? Je vous avoue que j’ai l’impression d’assister à une finale sans saveur. Un Liverpool-Tottenham 2019.

22h10 : Oh l’accolade froide comme la glace entre Nicolas et Fred… J’ai l’impression que Tania a gagné un vote.

22h08 : Tania est toute contente, on la comprend. T’as trahi un pote, Fred !

22h07 : Et Nicolas a les boules, forcément. C’est peut-être une énorme erreur que vient de faire Fred, Tania peut s’engouffrer dans la brèche. Elle est coutumière du fait…

22h06 : OH LE COUP DE MASSUE ! Fred qui choisit Tania pour la finale et pas son pote Nicolas…

22h05 : Alors, tu choisis qui Fredo ?

22h04 : Les larmes pour Fredo, finalement elles sont là. En même temps, on les attendait depuis le générique de l’émission !

22h03 : Alors là, je l’avais pas vu venir celle-ci.

22h02 : C’EST LA CHUTE POUR TANIA ! FREDO QUI GAGNE LES POTEAUX CONTRE TOUTE ATTENTE, QUEL MONSTRE !

22h01 : NOOOOOON ! C’est la chute pour Nicolas !

21h59 : Allez, ça se corse, on repasse sur un rectangle de 15×10 ! Il va y avoir de la casse !

21h57 : C’EST REPARTI !

21h55 : @tous : vous voyez mes commentaires ? J’ai l’impression d’écrire dans le vide haha.

21h47 : PUB ! Personne n’a craqué pour l’instant, mais ça ne saurait tarder ! Et Denis Brogniart nous propose 5000 euros par mois pendant 5 ans. Vous allez jouer ?

21h46 : Les trois finalistes se décalent sur la gauche… Et plouf ! C’est parti pour le carré !

21h45 : Une heure d’épreuve… Et on passe sur un carré de 15×15 ! Alors, prêts pour la grande aventure ?

21h44 : Il fait chaud non ? Nicolas boit un petit coup… Et Fredo baille. Bon, on passe aux choses sérieuses bientôt ?

21h43 : Déjà 30 minutes à griller au soleil ! Nicolas chante du Mike Brant. On va l’aider un peu.

<iframe loading="lazy" title="Qui saura - Mike Brant" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/SYCIpBtaON0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

21h42 : Le vent se lève ! Tania a failli tomber à cause de sa casquette… Attention…

21h41 : Nicolas sifflote, il a l’air pépère. Info ou intox ?

21h40 : En tout cas, les trois ont pensé à la casquette. C’est une bonne chose.

21h39 : @Guivache : Salut ! Je vois Nico pour les poteaux et Nico pour la gagne. Simple, basique.

21h37 : ET C’EST PARTI ! Les trois finalistes sont sous le caniar sur leur poteau de 20×15 cm !

21h35 : Tout va se jouer au mental d’après Fred, mais Nicolas va quand même les fumer. Je vous l’annonce.

21h34 : Nous y sommes ! Trois poteaux pour deux potos et une opportuniste.

21h32 : Allez, en pirogue les artistes ! C’est l’heure de retrouver les poteaux !

21h31 : On ne dit pas assez je t’aime dans notre société d’après Fredo. Alors, disons-lui en chanson.

21h30 : « De là où il est votre papa, qu’est-ce qu’il pourrait vous dire ? » Allez, Denis cherche à donner une larme à Fredo. C’est pour la beauté des caméras.

21h29 : Il est confiant le Nicolas ! Et il a raison : je le vois gagner les poteaux aujourd’hui.

21h28 : En tout cas, je suis rassuré. Tous les corps finissent complètement maigres et squelettiques, même celui de Nicolas.

21h27 : Denis sur Tania : « Être le phoenix comme vous êtes surnommée, ce n’est pas un mythe ! » Et voilà, première punchline.

21h26 : Le retour de la chemise en jean pour Denis ! Vous pensez qu’il dort avec ou juste qu’il a 425 modèles similaires ?

21h25 : Le dernier petit-déj’ sur le camp ! Putain, c’est bientôt fini les Philippines…

21h23 : Fred en moine bouddhiste, on aurait aimé voir une photo quand même. Mais bon, cela ne nous regarde pas !

<iframe loading="lazy" title="Les Inconnus - Athlétisme" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/MyNoWkXCEA8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

21h22 : Frédéric annonce avoir perdu son père il y a 13 ans. Séquence émotion, forcément.

21h21 : Oh la tuile monstrueuses pour Frédéric d’entrée de jeu ! Il s’est explosé le pied en allant pisser dans la nuit… Quelle poisse !

21h20 : Bon, c’est bien d’entendre Esteban divaguer sur les finalistes, mais on veut les vrais champions nous.

21h19 : Peut-on dire que Tania était pour Quentin à Koh-Lanta l’équivalent de Karim Benzema pour Klaas-Jan Huntelaar au Real Madrid ? Oui, évidemment.

21h18 : Putain, Quentin au jury final, quel crève-coeur quand même. Tania l’a tué…

21h17 : À la fin, il n’en restera qu’un ! Mais qui ?

21h16 : Magnéto, Serge ! Yéyéyéwayéyéyéwayéyé !

21h15 : Oui, la chemise en jean de Denis Brogniart ! On l’avait presque oublié mais elle est toujours là !

21h14 : Tania en finale de Koh-Lanta, on est sans problème sur un braquage de la taille de la Grèce en 2004.

21h13 : BAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMM ! C’est parti !!!

21h11 : Allez, les pubs c’est bien mais on veut l’action, la vraie !

21h09 : C’est moi ou il n’y a pas de C Canteloup ce soir ? TF1 a enfin compris que c’était complètement rincé comme concept ?

21h07 : Bon, pour les retardataires, sachez que Julie a tiré un trait sur sa carrière de footballeuse professionnelle après avoir participé à l’émission. Hé ouais, Koh-Lanta, c’est pas pour les pinpins.

21h05 : SALUT LES AVENTURIERS ! C’est la lutte finale ! Qui de Nicolas, Frédéric ou Tania va l’emporter ? Vous le saurez ici !

