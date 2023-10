« Xavi Simons fera partie des gagnants »

Stéphane, retrouvez-vous un peu du Xavi des U19 parisiens, chez celui que l’on voit aujourd’hui ?

C’est le même en réalité. Xavi était déjà au-dessus de beaucoup de joueurs malgré son jeune âge. À 17 ans, il était déjà très autonome dans ses prises de décisions, dans ses déplacements. Il n’avait pas besoin qu’on le guide tout le temps sur un terrain. Surtout, il était déjà très costaud mentalement. Ce n’était pas forcément de la maturité, parce que Xavi avait toujours son âme d’enfant, mais il dégageait quelque chose de solide, de froid.

Elle se traduit par quoi, cette solidité ?

Par exemple, dans sa facilité d’écoute. On n’avait pas besoin de lui rabâcher la même chose plusieurs fois, là où avec d’autres jeunes, il fallait peut-être passer plus de temps. Quand je lui donnais une consigne, il me faisait oui de la tête, et appliquait tout dans la foulée. Et puis il a vite appris la langue, très vite même, donc il n’y avait même pas de malentendus. Il fallait simplement l’aider à franchir le cap entre « bon joueur adolescent » et « adolescent de niveau professionnel ».

En voulant être trop à l’aise avec le ballon, il en perd le sens d’équipe. Il faut qu’il accepte de se faire mal pour l’autre. Stéphane Roche

Cette progression constante contient obligatoirement des failles…

Le défaut qu’il avait, et qu’il peut encore avoir aujourd’hui, c’est de ne pas se projeter dans une perspective d’équipe. Il a peut-être une légère tendance à jouer selon ses besoins, plutôt que dans la posture dans laquelle joue l’équipe. C’est d’ailleurs pour cela que je lui répétais sans cesse : « Xavi, tu es trop tendre. » Parce qu’en voulant être trop à l’aise avec le ballon, il en perd le sens d’équipe. Il faut qu’il accepte de se faire mal pour l’autre.

C’est dû à une fragilité physique peut-être ?

Attention, le paradoxe est justement là. C’est que d’apparence, il ne semble pas être fort physiquement, parce qu’il fait très jeune. Mais en réalité, il est extrêmement solide sur ses appuis, vraiment costaud. Quand je le voyais courir le dimanche matin, contre des adversaires beaucoup plus grands que lui, j’étais impressionné. Il avait un volume de jeu, un cardio fou. Parfois, il avait même plus d’irrégularités techniques que physiques.

Il dégage aussi de la confiance.

Disons que c’est un garçon qui sait qu’il a du talent, et qui n’hésite pas à le montrer. Sur le terrain, je ne l’ai jamais vu avoir peur d’une équipe par exemple. Tout ce qu’il fait, c’est dans un climat de confiance, comme s’il se convainc lui-même que son choix est toujours le bon. Par exemple, quand il pose une question, c’est souvent pour être conforté dans la réponse qu’il a déjà en tête. Il est rarement incertain dans ses choix et dans un vestiaire, ce sont des choses qui se remarquent.

Quand le nom d’un jeune est régulièrement cité, on voit toujours cela de manière négative, en pensant qu’il est trop vite starifié. Mais quand ce jeune a la qualité et l’assurance de Xavi, c’est tout de suite différent. Stéphane Roche

C’est quelque chose qui a son importance dans la maturité d’un jeune joueur ?

Il n’est pas arrivé là où il est aujourd’hui en croisant les bras ou en suivant le mouvement. Ce qui me frappait, c’était sa capacité à très vite gagner le respect de ses coéquipiers. Il n’hésitait jamais à s’exprimer, même dès son arrivée.

Il s’inscrit finalement dans la tradition des joueurs néerlandais : talentueux et sûrs d’eux.

Mais il ne s’arrêtera pas là, c’est certain. Les gens sont surpris de voir qu’il a explosé en moins d’un an, alors qu’on pensait qu’il s’était peut-être perdu, mais ceux qui le côtoient depuis le début vous diront que c’est ce qui était programmé. Quand le nom d’un jeune est régulièrement cité, on voit toujours cela de manière négative, en pensant qu’il est trop vite starifié. Mais quand ce jeune a la qualité et l’assurance de Xavi, c’est tout de suite différent. On est sûrs à quasi 100% que ça va marcher pour lui.

Nous verrons donc Xavi Simons aller encore plus haut ?

Il gagnera la Ligue des champions bientôt par exemple. Je vous le dis, il fera partie des gagnants. Xavi Simons est programmé pour jouer les premiers rôles. Il vient à peine d’avoir 20 ans, mais il pose doucement sa marque sur le football international. Et cette marque va continuer à grandir, peut-être même plus vite que prévu.

