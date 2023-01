SOFOOT #203 - En kiosque le 2 février

+ Couverture

Alexandre Lacazette. Interview avec l’attaquant et capitaine de l’OL. Un type qui promet de tout faire pour que l’institution ne devienne pas un club du passé comme Saint-Étienne

+ À la culotte

John Textor. Skateur, créateur d’hologrammes, inventeur du métavers avant l’heure… Le nouvel actionnaire majoritaire de l’Olympique lyonnais a mille facettes. Reste à savoir si le club rhodanien a hérité d’un visionnaire ou d’un nullard.

Gary Neville. On connaissait le latéral besogneux multititré avec Manchester United, le consultant acerbe et grande gueule sur Sky Sports, ou encore l’investisseur. Voici désormais le militant politique. Alors que la Grande-Bretagne a connu trois Premiers ministres en six mois, ce bon vieux Gary roule pour Keir Starmer, le leader du Labour et chef de l’opposition.

Antonio Rüdiger. Plongée dans le quartier d’enfance du rugueux défenseur allemand du Real Madrid, dans le but de répondre à cette question: mais pourquoi est-il aussi méchant?

+ Reportage

Sur la béquille. Infiltré avec les Flying Stars, une équipe d’amputés de Freetown, la capitale de la Sierra Leone. Pour ces victimes de la “guerre des diamants”, le football est un sas de décompression bienvenu, dans une société qui les met à l’écart.

+ L1 story

On l’appelle “la ligue des talents”, mais c’est aussi la ligue des statistiques étonnantes. Vous le saviez, vous, que Maxime Dupé était un cador européen sur les penaltys?

+ Spécimen

Salt Bae. Qui est vraiment ce boucher turc chez qui tout le gratin du football se presse? Un homme pour qui mettre du sel dans sa vie consiste surtout à devenir célèbre. Et à s’incruster au milieu des champions du monde argentins.

+ Entretien

Paulo Fonseca. L’entraîneur portugais a fui la guerre en Ukraine pour faire du LOSC l’une des équipes les plus sexy du championnat de France. Une grande leçon de joga bonito.

+ Avant-match

Rapido. Romain Perraud, le latéral de Southampton, distille quelques leçons de vie existentielles comme il distribue des galettes depuis son aile gauche.

Jeu de l’oie. La fast life, les dérapages et les lunettes fumées de Noël Le Graët, toujours président de la 3F malgré toutes ses casseroles.

Fact checking. Il paraît que DD et Zizou ne peuvent plus se piffrer. Mais qu’en est-il vraiment?

Copains d’avant. Et si Lens le faisait à nouveau? Retour 25 ans en arrière, lorsque les Artésiens avaient décroché l’unique titre de champion de leur histoire.

Timothée Ostermann a profité de la nouvelle année pour se réinventer en guide touristique. Première étape: Ajaccio.

Loto Foot. La nouvelle scène française, ça va encore plus vite que le football. C’est au tour de Julia Jean- Baptiste de cocher sa grille.

Previously. Ce mois-ci, des couples qui se déchirent, des idiots avec des bombes dans l’anus, des magouilles, des dépucelages bizarres, des malédictions et pas mal de seum. Bienvenue dans le football circus.

+ Portfolio



Beste aldea, par Ernesto Valverde. L’ancien coach du Barça, aujourd’hui à l’Athletic Bilbao, est photographe à ses heures perdues. La preuve avec ces clichés de supporters.

+ Légende

Romario. Il aimait le soleil, la plage, les filles, la fête… et le football. Entretien avec la mythique machine à buts brésilienne.

+ Décrassage

So Food. Petit goûter sur les hauteurs de Zagreb, dans le salon de thé tenu par l’Australien Mark Viduka. Peut-être le meilleur rapport qualité-prix d’Europe.

L’amateur du mois. Direction Pontivy, à la rencontre d’Antoine, un ailier qui n’est pas averti par les arbitres lorsqu’il poursuit son action après un coup de sifflet, puisqu’il a la particularité d’être malentendant.

Pierre la Police a décidé de rester perché tout là-haut en 2023.

Novlangue. Décryptage des nouvelles expressions à la con des experts du foot.