Réservation de billets pour l’Euro 2024 : tout ce qu’il faut savoir

La passion du football atteint son apogée tous les quatre ans à l’occasion du championnat d’Europe des nations, communément appelé Euro. L’édition 2024 est déjà très attendue par les fans du ballon rond, et la réservation de places est un sujet qui préoccupe beaucoup de supporters souhaitant assister aux matchs de cette compétition prestigieuse. Dans cet article, nous vous présentons les avantages de footballtickets.fr, votre meilleur allié pour comparer et trouver les billets de match en ligne en toute simplicité, ainsi que quelques informations essentielles sur l’Euro 2024.

Vivez pleinement l’Euro 2024 grâce à footballtickets.fr

Dès maintenant, il est temps de penser à vos réservations pour être sûr de pouvoir vibrer au rythme des plus belles rencontres sportives de l’Euro 2024. Pour cela, n’hésitez pas à découvrir ce comparateur pour billets de match de football. Le site se démarque en tant que comparateur non marchand, avec une multitude d’options adaptées à chaque supporter.

1/ Sécurité : Présent en ligne depuis 2013, footballtickets.fr est un site web sécurisé en https qui ne comporte aucune publicité et aucun cookie tiers à des fins publicitaires. Vous avez également la possibilité de désactiver les cookies non nécessaires. Le site redirige vers des plateformes confirmées, de confiance et avec des transactions sécurisées pour l’achat de billets.

2/ Variété : Outre l’Euro, footballtickets.fr offre également ses services pour les meilleurs clubs de football européens et mondiaux ainsi que les Ligues les plus prestigieuses. Grâce à sa riche variété de matchs proposés, vous aurez l’embarras du choix.

L’Euro 2024 en bref

Pour la première fois depuis la réunification allemande, l’Euro 2024 sera organisé par l’Allemagne. Le pays a remporté le vote face à sa concurrente turque lors du conseil exécutif de l’UEFA qui s’est tenu à Dublin, son organisation étant jugée plus conforme aux exigences de l’instance européenne de football.

Les stades sélectionnés pour accueillir les matchs

Dix villes et stades ont été choisis pour recevoir les rencontres de la phase de groupes jusqu’à la finale de l’Euro 2024, dont certains sont bien connus des amateurs de football. Parmi eux figurent :

– Allianz Arena (Munich)

– Signal Iduna Park (Dortmund)

– Veltins Arena (Gelsenkirchen)

– Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)

– Red Bull Arena (Leipzig)

– Olympiastadion (Berlin)

– Commerzbank-Arena (Frankfurt)

– RheinEnergieStadion (Cologne)

– Mercedes-Benz Arena (Stuttgart)

– Waldstadion (Hambourg)

Calendrier de l’événement

La phase finale de l’édition 2024 se déroulera du 14 juin au 14 juillet. Les 24 équipes qualifiées seront réparties en six groupes de quatre, pour s’affronter lors d’une phase de poules qui donnera accès aux huitièmes de finale, puis aux quarts de finale, demi-finales et enfin, la grande finale.

La qualification pour l’Euro 2024

Outre l’Allemagne qui est qualifiée en tant que pays organisateur, les autres nations ont dû passer par des éliminatoires afin de se qualifier pour l’Euro 2024. Au-delà des résultats sportifs, c’était aussi une occasion pour les supporters de parcourir l’Europe pour soutenir leur équipe favorite !

Format des éliminatoires de l’Euro 2024

Le format des éliminatoires de l’Euro 2024 a suivi celui de l’édition 2020. Ainsi, 55 équipes nationales ont été réparties dans dix groupes (cinq groupes de cinq équipes et cinq groupes de six équipes). Chaque équipe a joué deux fois contre ses adversaires de groupe, chaque victoire rapportant trois points et chaque match nul un point. Les deux premiers de chaque groupe ont été directement qualifiés pour la phase finale.

Toujours plus de spectacle attendu sur les terrains

Avec les meilleures équipes nationales du continent européen qui s’affrontent, l’Euro est toujours garant d’un football de qualité et d’un spectacle intense. Les matchs sont souvent riches en émotions, avec des buts mémorables, des revirements de situations inattendus et des moments d’anthologie qui restent gravés dans l’histoire du sport.

En somme, pour vivre au plus près cette compétition exceptionnelle, ne perdez pas une minute et comparez dès maintenant les billets disponibles sur footballtickets.fr. N’oubliez pas que les places sont limitées et le nombre de fans toujours grandissant. Faites partie de ceux qui auront la chance d’assister en direct à cet événement immanquable du monde du football et vivez des moments inoubliables !

