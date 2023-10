Quinze ans après, Ajaccio s’impose contre Bastia

Invaincu depuis 2008 dans le derby corse, Bastia s'est incliné à Ajaccio et se rapproche de la zone de relégation. À onze contre dix pendant plus d'une mi-temps, l'ACA a su se montrer patient pour profiter de sa supériorité numérique et prendre l'avantage dans le second acte.

Ajaccio 2-0 Bastia

Buts : Bammou (59e) et Barreto (89e)

Ligue 2 ou Ligue 1, un derby corse n’en est pas vraiment un s’il se termine à onze contre onze. Sauf que ce lundi soir, à l’occasion de la neuvième journée de deuxième division, l’équipe qui a honoré la tradition n’a pas respecté celle d’éviter la défaite à tout prix. À la suite de l’expulsion de Tavares juste avant la pause pour des crampons traînant un peu trop haut sur la jambe de Youssouf, Bastia s’est en effet incliné sur la pelouse d’Ajaccio et fait donc une très mauvaise affaire : en raison de ce cinquième match sans victoire (dont quatre revers consécutifs), le Sporting pointe au quatorzième rang avec un seul point d’avance sur la zone de relégation. Pour l’ACA, qui s’est imposé grâce notamment à un but signé Bammou à l’heure de jeu, il s’agit d’un retour dans la première partie de tableau à la dixième place. Mais aussi, et surtout, un succès de prestige dans une de ses rencontres les plus importantes de la saison.

Une action partout, un rouge de différence

La partie commence de toute façon avec une mauvaise nouvelle, pour les visiteurs : touché à la cheville gauche, Bonhert doit laisser sa place à Janneh. Ce qui n’empêche pas Liénard, toujours à l’aise sur coup de pied arrêté, de se montrer dangereux sur un corner direct. Dans une opposition fermée, les locaux répondent alors avec une tête de Jabol repoussée par Michel.

Dylan Tavares (Bastia) straight red card against AC Ajaccio 44'pic.twitter.com/cDtDs4oj2G — GoalRushHQ (@GoalRushHQ) October 2, 2023

Entre-temps, Bastia passe donc à dix à cause du carton rouge direct de Tavares, et le plus difficile commence. Car en manque de confiance actuellement et sur le terrain d’un club qui évoluait dans l’élite il y a encore quelques mois, le scénario ne semble vraiment pas en faveur du Sporting.

À dix, mission impossible

Patient et accaparant le ballon, Ajaccio attend ainsi le bon moment pour piquer. Un seul tremblement de filet et le tour est joué, l’ACA le sait. La fameuse réalisation intervient un quart d’heure après l’entracte, Bammou envoyant un coup de casque décroisé gagnant sur un centre décisif venant de loin de Quemper.

AC Ajaccio 1-0 Bastia – Yacine Bammou 59'pic.twitter.com/KJRjh5EJns — GoalRushHQ (@GoalRushHQ) October 2, 2023

C’en est terminé des espoirs bastiais, même si le SCB obtient un sursis, puisque la bande de Pantaloni ne fait le break qu’à l’approche du temps additionnel grâce à une lucarne de Barreto en contre. Las, la détermination ou les pseudo-situations ne suffisent pas pour égaliser. Une petite surprise, étant donné que le Sporting n’avait plus perdu contre son plus grand rival en compétition officielle depuis avril 2008 et onze confrontations (trois nuls). Un résultat qui, en tout cas, n’arrive franchement pas au bon moment pour la ville phare de la Haute-Corse.

Ajaccio (4-4-2) : Michel – Youssouf, Avinel, Chanot, Quemper (Casanova, 72e) – Puch (Touré, 59e), Mangani, Jabol-Folcarelli, Barreto – Bammou, Touzghar (Nouri, 70e). Entraîneur : Pantaloni.

Bastia (5-4-1) : Placide – Roncaglia, Keita, Bonhert (Janneh, 11e), Yapi, Tavares – Ducrocq, Vincent (Djoco, 65e), Liénard (Loubatières, 80e), Maggiotti (Alfarela, 46e) – Conte (Lega, 80e). Entraîneur : Brouard.

