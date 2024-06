Quiz : né en Allemagne ou pas ?

En comptant les joueurs de la Mannschaft sélectionnés par Julian Nagelsmann, l’Euro 2024 accueille actuellement 40 joueurs nés sur le sol allemand. La Turquie est notamment l’équipe qui évolue le plus à domicile avec cinq représentants de cet exode sur les 26 hommes embarqués cet été. « J’ai appris beaucoup en Allemagne, mais j’ai choisi de représenter la Turquie, car je me sens plus turc qu’allemand même si je suis né en Allemagne. C’était normal pour moi de choisir la Turquie », a notamment souligné Salih Özcan, natif de Cologne. Lui, on vous l’a donné, à vous de trouver les autres et d’éviter les intrus.

Réponses :

1. Arbër Hoxha. Réponse : oui. Né à Heidelberg, l’ailier gauche de l’Albanie a laissé de côté cette cité médiévale pour découvrir le Kosovo à travers la sélection Espoirs et A, avant de changer de nouveau de crémerie, en mars dernier, pour disputer l’Euro en compagnie d’Ylber Ramadani, autre Albanais né en Allemagne, du côté de Starnberg.

2. Attila Szalai. Réponse : non. Le défenseur central de Fribourg, prêté par Hoffenheim, est bien né à Budapest. Dans les rangs de la Hongrie, Márton Dárdai et Willi Orban sont nés en Allemagne, respectivement à Berlin Kaiserslautern.

3. Lazar Samardžić. Réponse : oui. Né à Berlin, le milieu serbe n’a quitté l’Allemagne qu’en 2021 après avoir écumé toutes les catégories de jeunes germaniques. C’est quand même un peu plus banal que Sergej Milinković-Savić, qui est né en… Espagne

4. Cenk Tosun. Réponse : oui. Il est né à Wetzlar, mais il n’y a aucun mérite à avoir quand la Turquie compte Salih Özcan (Cologne), Kenan Yıldız (Ratisbonne), Hakan Çalhanoğlu (Mannheim) et Kaan Ayhan (Gelsenkirchen).

5. Marcel Sabitzer. Réponse : non. L’Autrichien arpente les terrains de Bundesliga depuis dix ans en ayant porté le maillot de Leipzig, du Bayern et de Dortmund, mais il est bien né à Wels, en Haute-Autriche.

6. Jamal Musiala. Réponse : oui. Alors, qui est tombé dans le piège ? Malgré sa formation britannique entre Southampton, Chelsea et les catégories jeunes des Three Lions, le prodige allemand a vu le jour à Stuttgart.

7. Michel Aebischer. Réponse : non. Natif de Fribourg… en Suisse.

8. Marin Pongračić. Réponse : oui. Après sa prestation contre l’Espagne, le défenseur né à Landshut se révèle être une moins bonne naturalisation pour la Croatie que ses deux compatriotes Josip Stanišić (Munich) et Mario Pašalić (Mayence).

9. Domenico Tedesco. Réponse : non. Le sélectionneur de la Belgique a joué à Aichwald, avant d’entraîner le FC Erzgebirge Aue, Schalke et le RB Leipzig car il est arrivé en Allemagne à l’âge de 2 ans, du côté d’Esslingen am Neckar. Avant ça, il est né en Italie.

10. Bogdan Racovițan. Réponse : non. S’il porte fièrement le maillot de la Roumanie, le défenseur central est né bien loin de Bucarest. Non pas en Allemagne, mais à Dijon.

Le football serait-il affecté par une arrivée du RN au pouvoir ?