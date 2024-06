En partenariat avec Mon Petit Placement Portefeuille Cocorico : allez les (entreprises) bleues ! SF le Vendredi 28 Juin à 06:43 Article modifié le Vendredi 28 Juin à 11:18 Partager 497 Mon Petit Placement est une société de conseil en investissement qui rend l’investissement financier simple et accessible. La preuve avec le Portefeuille Cocorico, le nouveau placement pour soutenir les entreprises françaises.

Allez les BleuEs ! Pourquoi avec un « e » ? Parce qu'on parle là de soutenir les entreprises françaises. Ce qui n'empêche évidemment pas d'être derrière l'équipe de Didier Deschamps pendant l'Euro 2024. Mon Petit Placement propose désormais un produit qui permet de soutenir des entreprises françaises familiales triées sur le volet (Stef, Samse, Catana, Bénéteau, Synergie et Jacquet…) pour leur solidité financière et leur potentiel de croissance : le portefeuille Cocorico, accessible à partir de 300 euros et qui offre une exposition à divers secteurs économiques pour minimiser les risques et maximiser les rendements potentiels. Côté performance, le portefeuille a affiché une performance nette annualisée de 13,4 % sur 30 ans*, surpassant largement les 7,4 % de l'indice CAC Mid & Small. Bien que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, elles indiquent le potentiel de ce placement. Désireux de rendre l'investissement accessible au plus grand nombre, Mon Petit Placement a depuis toujours une approche pédagogique pour faire découvrir d'autres solutions de placement aux Français qui ont parfois l'impression que leurs choix se limitent à ce que leur propose leur conseiller bancaire ou que l'investissement est réservé aux apprentis Loups de Wall Street ou aux plus fortunés. Dans cette option, l'offre de Mon Petit Placement s'articule autour de 7 piliers – un peu comme les joueurs qu'un sélectionneur met d'office sur sa feuille de match pour construire son équipe : – Pas de jargon ! – Un modèle de rémunération transparent construit sur le partage des performances et les retraits sans frais – La possibilité de choisir gratuitement le mode de gestion – La rapidité de souscription – La liquidité des fonds placés – Une disponibilité 7j/7 – Une gestion simple depuis votre application avec des mises à jour en temps réel sur la performance de votre investissement. Pour découvrir et en savoir plus sur le Portefeuille Cocorico de Mon Petit Placement : 1. Rends-toi sur monpetitplacement.fr 2. Clique sur "Je démarre" et complète le formulaire en moins de 10 minutes, pour que l'équipe de Mon Petit Placement te propose une stratégie d'investissement adaptée. 3. Reçois ton conseil gratuitement et sans engagement. Si tu as des questions, tu peux leur poser via téléphone ou sur leur chat. 4. Si ton conseil te convient, il ne te reste plus qu'à valider ton compte ! Tu peux suivre ton placement en ligne via ton espace client. Offre inédite pour commencer : réduction de 30% sur vos commissions à la performance la première année en s'inscrivant avec le code SOFOOT30.

SF

* Source : Independance AM au 17 juin 2024. Performances nettes des frais de gestion de la société de gestion Independance AM. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et investir sur une assurance-vie en unités de compte comporte des risques en perte de capital.



Investir comporte des risques de perte en capital. Mon Petit Placement - 59 rue de l’Abondance -

69003 Lyon - France - Société par actions simplifiée au capital de 15 872€ - Courtier COA, COBSP,

adhérent de l’ANACOFI COURTAGE - Immatriculée à l’Orias sous le numéro 17005501,

http://www.orias.fr/ - RCS de Lyon n°831051453. Mon Petit Placement propose des investissements

en assurance vie en unités de comptes et en fonds euros.