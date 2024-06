Deuxième et dernière partie du grand entretien avec William Martucci, directeur des opérations de l’UEC, « syndicat » des petits et moyens clubs européens. Un Français passé par la branche commerciale de l’UEFA désireux de se battre pour prouver que tous les chemins ne mènent pas forcément à la Super League. Et surtout que la loi du plus fort n’est pas la meilleure.

🚒 Le football européen : un modèle cassé ? 🎙️Deuxième et dernière partie du grand entretien de William Martucci, directeur des opérations de l'Union of European Clubs ( @clubs_union ) , « syndicat » des petits et moyens clubs européens, sur notre podcast @AltFootballOFF pic.twitter.com/Y4zDNzCQm0 — SO FOOT (@sofoot) June 13, 2024

