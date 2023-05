Osasuna : Roberto Torres, capitaine un jour, capitaine toujours

Et si Roberto Torres n’était jamais parti ? C’est l’impression que le milieu de terrain a laissé vendredi dernier, grimpant à bord du Fokker F100 reliant Pampelune à Séville. Arborant fièrement le polo et le short d’Osasuna, le joueur de 34 ans a surpris bon nombre de supporters du club navarrais. Et pour cause, Roberto Torres n’est plus membre de l’effectif depuis janvier. Défendant désormais les couleurs du Foolad, il a choisi de faire le déplacement alors même que sa nouvelle formation jouait ce week-end. Mais après dix-huit années passées à Osasuna, Roberto Torres a la tête ailleurs. L’ancien capitaine ne pouvait pas manquer ce rendez-vous historique. Une finale de Coupe, ce n’est pas rien. D’autant plus pour un club qui, il y a encore huit ans, luttait pour ne pas être relégué en troisième division.

Alors que tout laissait présager qu’il finirait sa carrière là où elle a commencé, Roberto Torres a fait le choix de l’exotique avec un départ en Iran. Arrivé à Osasuna à dix-sept ans, Roberto Torres a attendu patiemment avant d’acquérir une place de choix dans l’effectif. Brillant avec la réserve, où il a marqué une vingtaine de buts pour 132 matchs disputés, le natif du village d’Arre a fini par devenir indiscutable fin 2013. En juin, il inscrit par ailleurs son premier but avec le maillot rouge, lors d’une défaite contre le Real Madrid au Santiago-Bernabéu (4-2).

Une finale qu’il méritait de jouer

Dix ans plus tard, ce 6 mai 2023, c’est face à cette même équipe qu’Osasuna tenta de marquer l’histoire. Car mis à part quatre titres de champion de deuxième division espagnole, l’équipe de Pampelune affiche une armoire à trophées des plus vides. Pour sa première finale de Coupe du Roi en 2005, Osasuna avait bien failli réaliser l’exploit en égalisant dans le temps additionnel. Mais Dani Martín redonna l’avantage et un trophée au Real Betis (1-2, 115e). Roberto Torres rejoindra le centre de formation d’Osasuna l’année suivante. Sans jamais avoir l’occasion de disputer une telle rencontre. Il a pourtant participé aux deux premiers tours de l’édition 2023, délivrant au passage trois passes décisives. « Je peux rester le meilleur passeur de la compétition en ayant joué deux matchs. Alors, attention ! », souriait le milieu de terrain sur la chaîne Twitch de DAZN.

Quelques jours avant la grande rencontre, Roberto Torres affichait également sa confiance dans une équipe « capable de tout ». « Je pense que ça va être un match très difficile, encore plus quand tu joues contre le Real Madrid. Je ne sais pas si c’est mon cœur ou ma tête qui parle, mais j’ai un bon pressentiment », rassurait-il. Finalement, les Merengues se sont imposés par deux buts à un, et Osasuna devra attendre l’année prochaine pour espérer une nouvelle finale. Présent dans les tribunes, Roberto Torres n’a rien pu faire pour empêcher Vinícius de le dépasser au classement des meilleurs passeurs. Le Brésilien a offert un super centre à Rodrygo dès la 2e minute de jeu.

🛬👑 Roberto Torres regresa en busca de su corona. Tras disputar como capitán de @Osasuna las dos primeras eliminatorias de la #CopaDelRey, el futbolista navarro cumple su promesa con Jagoba Arrasate y estará presente en la final. ℹ️ https://t.co/GqkcDpNSDa #LaCopaMola pic.twitter.com/Rhkkwu5lnR — RFEF (@rfef) May 6, 2023

Attiré en Iran par une vieille connaissance

Ayant repris le n°10 de Patxi Puñal – son « idole », comme il l’a toujours confié – avant de devenir à son tour une légende d’Osasuna, Roberto Torres vivait néanmoins une saison compliquée en Liga. Quelques rares apparitions en championnat, à peine une dizaine de minutes jouées. La Coupe lui servait de bouffée d’oxygène, pendant laquelle il retrouvait son brassard de capitaine contre de petites formations. Ayant compris que sa place n’était plus dans une équipe du haut niveau, Roberto Torres a fait le choix de l’exil pour jouer au foot. Bien influencé par un certain Javad Nekounam.

Passé par la Navarre à deux reprises, Nekounam frôle la barre des 200 matchs disputés sous le maillot des Gorritxoak. Devenu entraîneur dans son Iran natal dès la fin de sa carrière en 2016, l’ancien milieu défensif a pris les commandes du Foolad Khuzestan trois ans plus tard. Roberto Torres était lié à Osasuna jusqu’en juin 2023, mais n’a, avec l’aide de son ancien coéquipier, eu aucun mal à négocier un départ anticipé. Toujours titulaire malgré la démission de Nekounam, le Navarrais a déjà planté deux buts et autant de passes décisives. Son premier match en Iran s’est d’ailleurs soldé par une puissante volée en pleine lucarne. Pendant son absence, le Foolad s’est incliné sur la pelouse de Zob Ahan (2-0). La grogne se fait entendre à Ahvaz, où les supporters réclament le départ du nouveau coach Alireza Mansourian. Roberto Torres était loin de tout cela, le temps d’une finale.

La Juventus rattrape Séville par miracle