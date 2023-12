Le programme complet de notre Incroyable Pop-Up Sport !

L'Incroyable Pop-Up Sport, c'est déjà ce jeudi. So Foot et Trashtalk collaborent de nouveau pour vous proposer l’endroit idéal où venir trouver l’inspi pour Noël et faire vos cadeaux de dernière minute. Le principe ? Dix shops triés sur le volet et, donc, une sélection pointue de milliers de pièces sport. Revue d’effectif.

Nemanja Football Shop

Enzo a 22 ans. Son premier maillot ? Il l’a acheté en 2004 avec l’achat au Camp Nou, flocage Ronaldinho dans le dos. C’est en 2021 qu’il concrétise sa passion en créant Nemanja Football Shop, une boutique en ligne de maillots de football vintage (Instagram ICI). Sur son stand, vous pourrez trouver une sélection de pièces iconiques de votre enfance. Une mini-plongée dans l’histoire du football.

Football Shirt Vintage

L’homme aux 70 000 maillots sera aussi de l’Incroyable Pop-Up Sport. Et lui aussi vous fera voyager avec le meilleur des 3500 maillots de sa boutique Football Shirt Vintage d’Amiens, où Jonathan, collectionneur depuis plus de 20 ans, propose une sélection variée couvrant le football, le cyclisme, le rugby et le basket. (Instagram ICI // Twitter ICI // Tiktok ICI)

Retrotape

Retrotape, c’est la rencontre entre le sport rétro et l’esthétique des t-shirts bootleg américains des années 90 (Instagram ICI). Le résultat : des textiles bien originaux comme il faut mettant en avant des footballeurs bien sûr, des basketteurs, mais aussi des athlètes, des artistes, des films et séries iconiques.

Sport à l’affiche

C’est comme le Port-Salut, c’est écrit dessus. Créé par 2 frères fans de sport et de graphisme, cette boutique propose des affiches de sport, mais pas que (Instagram ICI). Des t-shirts aussi, des mugs, des sous-bocks, des cartes postales… Sur leur stand, vous retrouverez donc des posters d’une multitude de sports (foot, tennis, rugby, golf, basket, gym, skate…), de clubs (Marseille, Paris, Lens, Sainté…) et de champions (Gasly, Pinot, Dupont…).

Maillot Vintage

Cela fait maintenant deux ans que Xavier concocte des boxes de maillots mystères neufs, mais également des pièces des années 90 et 2000 (Instagram ICI // Twitter/X ICI). En ouvrant l’une de ses boxes foot ou NBA, tu peux tomber sur du Real Madrid de l’époque galactique ou le maillot rookie de LeBron James à Cleveland.

Pop&Kop

Pop&Kop ne sera pas seul sur son stand. Il y exposera les articles des Cahiers du foot, de Mon Petit Gazon, de Maison Traversale ou de l’éditeur Amphora. Une offre XXL donc, allant des livres multisports, aux t-shirts humoristiques sur le foot et en passant par des goodies parfaits pour les fêtes de fin d’année (mugs, chaussettes…).

Brooklyn Fizz

Brooklyn Fizz, c’est une épicerie américaine. Oui, une épicerie car elle vend d’abord dans son magasin de Lyon des sodas iconiques US aux collations incontournables à base de junk food (Instagram ICI // Twitter/X ICI // YouTube ICI). Mais aussi depuis quelques années tout le merch’ des sports US, pour les fans inconditionnels de NBA, NFL, NHL et MLB. Ce qui signifie des casquettes, des maillots, des ballons, des figurines, des cartes, etc. Et pour l’Incroyable Pop-Up Sport, ils vont en délocaliser une partie à Paris.

Le carré magique du maillot vintage

Pas une, pas deux, pas trois mais quatre boutiques en une. C’est le mini shop que vous proposeront Théo du Vestiaire Shop, spécialiste des maillots du PSG et de l’équipe de France, Bertrand de Vintage Foot Shirts, amoureux du foot rétro, JR de Record Eater, un gars du foot allemand et des années 90, et enfin Emiland d’Internet Foot, qui déniche des pièces plus rares et atypiques.

TrashTalk

Les potos de TrashTalk auront aussi leur stand bien entendu. Et seront présents pendant les quatre jours, avec quelques-uns des nombreux produits de leur boutique officielle. A savoir des sweats, hoodies, t-shirts, affiches, mugs, livres, chaussettes dépeignant le meilleur de la NBA.

So Foot, Pédale, Tampon !, 40-A

Et bien sûr, nous serons également présents avec le meilleur des produits de nos magazines So Foot, Pédale, Tampon ! et 40-A dispo sur notre boutique.so. Notamment quelques-uns de nos magazines en édition limitée, des mugs, t-shirts, gapettes, bobs et surtout tirages photographiques encadrés.

Récap des infos pratiques de l’Incroyable Pop-Up Sport :

Dates : du 14 au 17 décembre 2023

du 14 au 17 décembre 2023 Lieu : Est Galerie // 76, rue St Maur dans le 11ème à Paris

Est Galerie // 76, rue St Maur dans le 11ème à Paris Horaires : Jeudi (12h-20h30) Vendredi (12h-21h) Samedi (10h-21h) Dimanche (10h-19h)

Jeudi (12h-20h30) Vendredi (12h-21h) Samedi (10h-21h) Dimanche (10h-19h) Accessibilité : Métro Rue St Maur (Lignes 3), Ménilmontant (Ligne 2) République Lignes (5,8,9,11)

Métro Rue St Maur (Lignes 3), Ménilmontant (Ligne 2) République Lignes (5,8,9,11) Entrée : Gratuite, ouvert à toutes et à tous

Gratuite, ouvert à toutes et à tous Contact : [email protected] // [email protected]

