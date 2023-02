L’OM, une machine à relancer

Si la Coupe du monde a institutionnalisé les temps additionnels à rallonge et ses rebondissements, l’Olympique de Marseille n’a pas attendu le Mondial pour s’y mettre. Au soir du 13 novembre, sur la pelouse de Louis-II, les Marseillais ont renversé l’ASM en toute fin de match sur une tête de Sead Kolašinac, si maladroit quelques jours plus tôt face à Tottenham. La joie des Olympiens pouvait alors paraître démesurée. Mais après une soirée riche en émotions (l’OM menait 1-0, puis perdait 2-1, grave blessure d’Harit), les Marseillais avaient conscience de l’importance de ce succès en Principauté. Car un mois plus tard, ils reprennent leur route en Ligue 1, bien installés dans le peloton de tête, à six points du dauphin lensois, et un de Rennes, troisième. Autrement dit : après les secousses d’octobre, l’OM regarde vers le haut.

Un mercato animé ?

Certes, les hommes d’Igor Tudor ont dit adieu à leurs ambitions européennes, et au rêve de titre que certains évoquaient au soir de la 9e journée, quand Marseille, auteur du meilleur début de championnat de son histoire, talonnait de deux points le PSG. Mais les défaites face à Ajaccio, Paris et Lens ont fait rentrer l’OM dans le rang, en parallèle de l’issue cruelle de la phase de poules de Ligue des champions. Les Phocéens ont toutefois trouvé la force de caractère nécessaire pour relever au mieux les deux derniers défis pré-Coupe du monde, en battant Lyon et Monaco coup sur coup. De quoi reprendre du poil de la bête, et passer le Mondial au chaud.

Un mois et demi plus tard, c’est la réception de Toulouse qui relance la saison marseillaise, après une trêve agitée en coulisses, entre l’élection de Pablo Longoria au conseil d’administration de la LFP, la rumeur CR7 relancée par Basile Boli, celle du retour en prêt de Florian Thauvin avancée par la presse mexicaine, ou la situation de Gerson, qui s’entraîne à l’écart après avoir pris des vacances prolongées dans l’attente d’un rapatriement à Flamengo. Le cas du Brésilien sera d’ailleurs la principale attraction du prochain mercato sur le Vieux-Port, alors que Longoria est en quête de renforts offensifs pour pallier son départ et la blessure d’Amine Harit. La piste menant à Ruslan Malinovskyi, déjà approché l’été dernier, a repris de l’épaisseur ces dernières semaines d’après la presse italienne. Visiblement devant sa TV pendant le Mondial, le boss marseillais serait aussi prêt à faire des folies pour s’offrir Azzedine Ounahi, auquel il a déclaré sa flamme pendant la compétition. Une offre de 25 millions d’euros aurait déjà été soumise au SCO. D’autant que Bamba Dieng, en pourparlers pour prolonger, ne sera vraisemblablement pas retenu, alors que le Séville de Sampaoli le piste toujours.

Pour l’heure, les seuls renforts sont les mondialistes, de retour au centre Robert Louis-Dreyfus, dont Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout, revenus huit petits jours après la défaite en finale des Bleus. Avec respectivement 63 et 79 minutes de jeu au Qatar, les deux tauliers du milieu n’auront aucun mal à reprendre rapidement la compétition, et le second pourrait même gratter du temps de jeu face à Toulouse. À guichets fermés, le Vélodrome guettera surtout le retour dans le onze titulaire de Dimitri Payet. Très en vue face à Lyon et Monaco, mais aussi lors des récents matchs de préparation, le Réunionnais a soif de revanche après un début de saison passé sur le banc. Apparu tout sourire lors de l’inauguration d’un stade à son nom à Salon-de-Provence, Payet sait qu’il a une carte à jouer en l’absence d’Harit. Et beaucoup annoncent déjà une seconde partie de saison en fanfare pour l’inventeur des chouquettes capillaires.

Mission Coupe de France

Le numéro 10 ne sera d’ailleurs pas le seul à la recherche d’un second souffle. Si les supporters ont perdu espoir concernant Nuno Tavares, Jonathan Clauss sera scruté. Le latéral droit, absent surprise du Mondial, a récemment confié à Footmercato avoir été touché par une « surcharge émotionnelle » ces dernières semaines, qu’il tente de contrer grâce… au yoga. Cengiz Ünder sera lui aussi attendu au tournant, pour venir épauler Alexis Sánchez, frustré avant la trêve. La question sera aussi de savoir si Igor Tudor acceptera de changer ses plans, en redescendant par exemple le Chilien d’un cran. Jusqu’ici, le Croate s’est montré borné dans son coaching, refusant l’idée même d’un plan B. Ce qui a commencé à agacer avant la trêve, alors que ses choix étaient de plus en plus discutables. Mais au milieu de toutes ces incertitudes, il existe quand même quelques bonnes nouvelles pour l’OM.

D’abord, le club phocéen ne connaîtra pas d’enchaînement aussi relevé que celui d’octobre d’ici la fin du championnat. En dehors de la succession PSG-Rennes fin février, le calendrier semble plus équilibré pour un club taillé pour jouer tous les trois jours, mais qui n’aura qu’un match par semaine jusque juin. Seul bémol : l’OM devrait souvent hériter de la case du dimanche soir, et donc jouer après ses adversaires directs, avec la pression que cela suppose. Une pression que les Olympiens auront aussi en Coupe de France. En mai, cela fera onze ans que l’OM n’aura pas gagné le moindre titre, à l’occasion des 30 ans de la victoire de 1993… Alors soulever un trophée qu’il n’a plus remporté depuis 1989 paraît indispensable cette saison. C’est en tout cas la mission que s’est donnée le meilleur Olympien depuis le début de saison, Chancel Mbemba. « Je ne suis pas satisfait. J’ai montré mes qualités, car beaucoup de gens en France ne me connaissaient pas, mais je n’ai rien fait ici encore. Ce n’est pas terminé, a déclaré le Congolais dans La Provence. Quand je ne gagne rien, je ne suis pas content. Quand j’aurai une médaille, je serai satisfait » . Promesse notée.