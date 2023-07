Libérez Vicki Becho !

89 minutes sont déjà passées au Sydney Football Stadium quand la France se procure sa plus belle occasion d’une partie cadenassée face à la Jamaïque, avec une tête de Kadi Diani qui heurte la transversale puis le poteau. À l’origine de ce gros coup de chaud, une toute jeune joueuse de 19 ans, venue sans surprise de l’Olympique lyonnais. Au moment d’adresser ce centre vers sa probable future coéquipière dans le Rhône, cela fait déjà 23 minutes que Vicki Becho met le feu dans le couloir droit et ravive l’animation offensive tricolore. De quoi donner envie d’en voir plus, dès samedi face au Brésil.

Joueuse frisson

Face à des Jamaïcaines physiques et agressives, les Bleues ont manqué d’imagination, de folie pour enflammer une rencontre globalement fermée. Pas assez prêtes à prendre des risques au vu de l’enjeu. Ce n’est finalement qu’après la pause que les protégées d’Hervé Renard sont enfin parvenues à se lâcher quelque peu, et les entrées de Dali et Becho ont participé de cet élan. Si la première a failli être décisive sur son premier ballon en mettant Diani sur orbite, c’est surtout la deuxième qui s’est mise en évidence, profitant certes de la baisse de régime des Reggae Girlz.

2 – La France est restée muette lors de ses 2 derniers matches TCC (0-1 v Australie, 0-0 v Jamaïque), soit aussi souvent que lors des 30 précédents. Elle échoue à marquer en tournoi majeur (CDM + EURO + JO) pour la 1ère fois depuis juillet 2017 (0-1 v Angleterre). Disette. https://t.co/vm3LBqWG6U — OptaJean (@OptaJean) July 23, 2023

À l’arrivée, le constat dressé auprès de M6 par Eugénie Le Sommer est clair : « Il va falloir travailler notre réalisme et notre efficacité devant la cage adverse. » C’est bien simple, après leur défaite en amical face à l’Australie (0-1), les Françaises n’ont toujours pas trouvé le chemin des filets depuis qu’elles ont posé les pieds dans l’hémisphère sud. Hervé Renard ne dispose pas de solutions infinies devant, mais celle qui a commencé le football à cinq ans et demi, poussée par sa tante dans le dos d’une maman récalcitrante, peut être l’étincelle manquante. C’est ce pourquoi l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire, pays d’origine de Becho, a décidé de faire appel à elle pour la toute première fois, avant de la lancer dans le grand bain face aux Matildas. « J’avais des étoiles dans les yeux, rentrer sur le terrain devant plus de 50 000 personnes, je ne pouvais pas rêver mieux », se réjouissait-elle voilà une semaine au terme de sa première sélection.

Vicki, tu lui parles pas d’âge

Depuis son plus jeune âge, l’attaquante passée par le centre de formation du PSG, avant de rejoindre l’OL à seulement 16 ans, a pris l’habitude de griller les étapes. « J’ai besoin de progresser pour ne pas perdre l’avance que j’ai prise et pour cela, j’ai besoin d’être dans les meilleures conditions. L’OL peut permettre cela, glissait-elle au moment de quitter la capitale pour la meilleure équipe féminine de l’Hexagone. Je n’aime pas me reposer sur mes acquis. J’ai toujours besoin de nouveauté et que le niveau soit plus élevé pour donner mon maximum. » L’année précédente, Becho était sacrée championne d’Europe U19 à… 15 ans, inscrivant trois buts dans la compétition pour en devenir la buteuse la plus précoce de l’histoire.

Se voir propulsée sur le devant de la scène lors de ce Mondial ne constitue à ce titre qu’un palier supplémentaire à franchir. « Il y a quelques filles qui ont remporté l’Euro U19 dans ce groupe, on peut apporter cette folie, cette fougue. On ne nous attend pas, on va un peu créer l’incertitude. C’est bien aussi dans le groupe, on est un peu différentes. J’aime bien taquiner les grandes, les embêter un peu », révélait-elle à RMC Sports avant le lancement des hostilités. Delphine Cascarino restée à la maison, Melvine Malard pas retenue, Selma Bacha blessée (elle pourrait faire son retour face au Brésil), cette équipe de France a peu de joueuses capables de passer 90 minutes à percuter dans leur couloir. L’exemple de la gauchère, véritable révélation de l’Euro 2022 quelques mois seulement après avoir intégré la sélection, est probablement celui à suivre pour Vicki Becho. Les Pays-Bas, qui pourraient se dresser sur la route des Bleues en huitièmes, en tremblent déjà.

