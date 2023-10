C1

Gr. F

PSG-Milan (3-0)

Les notes du PSG contre Milan

Par Léo Tourbe le Mercredi 25 Octobre à 23:24 Article modifié le Mercredi 25 Octobre à 23:55

Après une première période seulement illuminée par Warren Zaïre-Emery et le but de Kylian Mbappé, le PSG a haussé le ton en seconde période. Aucun Parisien n'est passé au travers, même si Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani n'ont pas été très réguliers.