Mondial 2022

Gr. A

Sénégal-Pays-Bas (0-2)

Les notes de Sénégal-Pays-Bas

Par Douglas de Graaf Lundi 21 Novembre 2022

Si les Pays-Bas ont soufflé le Sénégal (0-2) pour réussir leur entrée en lice dans cette Coupe du monde, ils le doivent à leurs buteurs Cody Gakpo et Davy Klaassen, mais aussi au pyromane Frenkie de Jong et à leur gardien puceau Andries Noppert, tandis que Cheikhou Kouyaté et Nampalys Mendy ont brillé côté sénégalais.