C1

Gr. B

Lens-Arsenal (2-1)

Les notes de Lens-Arsenal

Par Antoine Donnarieix le Mardi 03 Octobre à 23:30 Article modifié le Mardi 03 Octobre à 23:47

Menés au score puis héroïques, les Lensois ont vaincu Arsenal à la régulière. Tous les Sang et Or sont à féliciter, mais Samba et Wahi méritent leurs honneurs suprêmes.