Mondial 2022

Finale

Argentine-France (3-3, 4-2 TAB)

Les notes de l’Argentine face aux Bleus

Par Adrien Hémard-Dohain Dimanche 18 Décembre 2022

La finale la plus folle de l'histoire a donc penché en faveur de l'Argentine, au bout de la séance de tirs au but. Auteur d'un doublé, Lionel Messi a été presque aussi grand qu'Ángel Di María et Emiliano Martinez.